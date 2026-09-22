El candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, sostuvo un tenso cruce de palabras con el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante la segunda jornada del Debate Municipal Lima 2026 por las Elecciones Regionales y Municipales organizada este martes 22 de septiembre por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Daza cuestionó a su rival por la presencia de postulantes con sentencias penales en su partido. “Quiero que le digas a todos los vecinos de Lima si su partido está llevando 110 candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico. Usted no combate la delincuencia, usted la está promoviendo”, recriminó.

Samuel Daza fue alcalde del distrito de Ancón y ahora postula a Lima con Fuerza Popular | (Foto: Antonio Melgarejo).

Frente a ello, López Aliaga rechazó las acusaciones asegurando que el sistema del JNE les entregó listas sin observaciones, aunque confirmó que tomó medidas tras conocerse el caso. “El sistema del JNE nos daba limpio de cualquier antecedente esta lista de gente, pero he procedido como presidente del partido a suspender la militancia de esas 110 personas”, respondió.

En ese momento, el candidato de Renovación Popular le recordó a Daza el apoyo de su bancada al Ejecutivo en el Congreso, indicando que le parecía “sorprendente” que vaya contra la “política de su propio partido”. Tras ello, afirmó: “En el Senado estamos siendo soporte de este Gobierno y usted tiene una política completamente distinta”, afirmó.

Rafael López Aliaga participa en el Debate Municipal de Lima 2026 tras la renuncia del candidato de su partido, Luis Rubio. | Foto: Archivo GEC

En su réplica, Daza insistió en criticar la gestión del municipio capitalino y cuestionó las promesas de la campaña anterior. “Nos dijiste ‘Lima potencia mundial’ y somos Lima potencia mundial de tráfico, de extorsión, de sicariato”, sostuvo el exalcalde de Ancón, añadiendo que las zonas altas de los cerros quedaron abandonadas.

Para cerrar el intercambio, López Aliaga cuestionó la política estatal de seguridad señalando que el gobierno de Keiko Fujimori “tiene 300 muertos” y que continúa destinando recursos a Petroperú.

Asimismo, sostuvo que su labor como alcalde de Lima priorizó la asistencia social, destacando que su gestión fue “la que más se ha preocupado por llevar alimento a las ollas comunes y comedores populares”.

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