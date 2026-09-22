El enfrentamiento en el debate del JNE surgió luego de que el aspirante fujimorista cuestionara la inclusión de candidatos con antecedentes en Renovación Popular | Foto: JNE (Captura)
El enfrentamiento en el debate del JNE surgió luego de que el aspirante fujimorista cuestionara la inclusión de candidatos con antecedentes en Renovación Popular | Foto: JNE (Captura)
Por Redacción EC

El candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, sostuvo un tenso cruce de palabras con el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante la segunda jornada del Debate Municipal Lima 2026 por las Elecciones Regionales y Municipales organizada este martes 22 de septiembre por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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