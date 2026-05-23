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Este domingo 24 de mayo, el equipo técnico de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participará en el primer debate con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y tendrá al frente al equipo de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) para confrontar sus propuestas en seis temas clave. El debate se realizará desde las 8 p. m., en el local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicado en el Jr. Nazca 598, Jesús María.
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