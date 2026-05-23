Este domingo 24 de mayo, el equipo técnico de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) participará en el primer debate con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y tendrá al frente al equipo de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para confrontar sus propuestas en seis temas clave. El debate se realizará desde las 8 p. m., en el local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicado en el Jr. Nazca 598, Jesús María.

Los expertos de cada partido político debatirán sobre reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y salud.

Los temas fueron acordados por ambas agrupaciones y el orden de puntos y de la participación fue producto de un sorteo realizado el jueves. Este domingo el debate se desarrollará en la sede del JNE, en Jesús María.

Cabe señalar que cada uno de los especialistas podrá contar hasta con tres asesores. La moderación estará a cargo de los periodistas Fátima Chávez y Ricardo Alva.

Debate de candidatos el domingo 31 de mayo

Los aspirantes a la presidencia que competirán en la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) el 7 de junio, sostendrán un debate este domingo 31 de mayo desde las 8 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Los ejes serán: seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y derechos humanos, educación y salud, así como economía, empleo y reducción de la pobreza.

De acuerdo con el formato consensuado entre Fuerza Popular, Juntos por el Perú y el JNE, el encuentro se iniciará con una intervención individual de cada candidato. Fujimori y Sánchez contarán con un minuto inicial para dirigirse al público y exponer sus principales propuestas antes de pasar a los bloques temáticos.