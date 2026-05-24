El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral solicitó a Fuerza Popular y Juntos por el Perú, así como a sus simpatizantes, mantener un comportamiento alturado y acorde al cargo público al que postulan durante el debate de equipos técnicos, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

En un pronunciamiento, saludó a los representantes de ambos partidos que se hayan puesto de acuerdo rápidamente para la realización de los debates programados para el 24 de mayo, donde expondrán los equipos técnicos de cada agrupación; y el 31 de mayo, donde participarán los candidatos presidenciales.

“Cumplir con los Compromisos N° 1 y 7 del Pacto Ético Electoral, debiendo mantener un comportamiento alturado y acorde al cargo público al que postulan, promoviendo el respeto mutuo y evitar cualquier tipo de agresión, acoso, insultos, ataques personales y actos de discriminación hacia cualquiera de los miembros y simpatizantes del partido contrario y de la ciudadanía en general”, expresó.

“Centrar el debate en los planes de gobierno, ideas y propuestas pragmáticas detallando no solo el contenido de sus promesas, sino la forma en que éstas serán ejecutadas y cumplidas, de conformidad con el Compromiso N° 8 del Pacto Ético Electoral”, agregó.

Finalmente, el máximo organismo electoral instó a los respectivos simpatizantes a nivel nacional a ejercer su derecho a la participación política de manera respetuosa; y, asimismo, a que mantengan un comportamiento ético y acorde a la democracia.

Pronunciamiento del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral pic.twitter.com/pBiYg3UPKU — JNE Perú (@JNE_Peru) May 24, 2026

La invocación se dirigió principalmente a los partidarios que acompañarán a los candidatos y se encontrarán en los alrededores de la sede del JNE, donde se realizará el debate técnico.

Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentarán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que deberá elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al próximo presidente de la República.

El debate de los especialistas de cada agrupación se llevará a cabo en la sede del JNE, en Jesús María, a las 8:00 p.m., y tendrá una duración aproximada de una hora con cuarenta minutos.

La moderación estará a cargo de los periodistas Fátima Chávez y Ricardo Alva.