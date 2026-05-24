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Debate técnico será en la sede del JNE. (Foto: Composición GEC)
Debate técnico será en la sede del JNE. (Foto: Composición GEC)
Por Redacción EC

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral solicitó a Fuerza Popular y Juntos por el Perú, así como a sus simpatizantes, mantener un comportamiento alturado y acorde al cargo público al que postulan durante el debate de equipos técnicos, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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