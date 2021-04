Conforme a los criterios de Saber más

Aunque faltan varios detalles, los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, acordaron, vía sus redes sociales, que el primer debate de la segunda vuelta de estas elecciones no se realice en Lima, sino en Chota, Cajamarca, este sábado. Fue el representante de Perú Libre quien retó a la postulante de Fuerza Popular a una polémica en su tierra natal.

Fujimori aceptó el reto, y planteó la fecha. “Nos vemos el domingo. No te corras, Pedro”, agregó la candidata de Fuerza Popular en el video publicado en sus redes.

En la mañana de hoy jueves 29, Castillo publicó su respuesta a través de un video donde afirma “Si está tan apurada para debatir, la espero este sábado a la 1:00 pm en la plaza de armas de Chota”, adelantando aún más la fecha.

La lideresa de Fuerza Popular aceptó su propuesta, y pidió al Jurado Nacional de Elecciones poner las reglas del debate.

Este Diario conversó con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, con la politóloga Paula Távara, y con Arturo Maldonado, socio director del grupo de análisis político 50+1, sobre la importancia de este debate y los temas que se deberían tratar.

La convocatoria

No es la primera vez que un debate político surge de imprevisto en el calor de la campaña. Como nos recuerda Percy Medina, estos debates espontáneos pueden ser puntos de inflexión y tener grandes efectos políticos para los candidatos.

“Recordemos el [debate] que lanzó Castañeda a Andrade para debatir en Manchay, que fue un debate improvisado, hecho de manera muy acalorada y que, por lo tanto, tuvo muchos problemas técnicos pero cumplió un papel político. Fue uno de los elementos que contribuyó a la derrota de Andrade”, comenta Medina.

La politóloga Paula Távara explica que los candidatos aprovechan la situación para verse confrontacionales. “Tengo la sensación que este debate es un pulso entre ambos candidatos. Un tanteo, incluso diría, un poco como para pecharse entre ellos. Creo que ambos esperaban que el otro no aceptara”, explica.

“Van a tener que salir lo más rápido posible del impasse y prepararse muchísimo de aquí a la fecha del debate”, agrega Távara.

Para Maldonado, la lideresa del fujimorismo ha movido sus fichas con rapidez, aprovechando la propuesta de su rival. “Ha aceptado el debate en cancha ajena, el lugar de donde proviene el señor Castillo, pero le ha fijado la fecha para este domingo. Aceptando el debate pero poniendo la fecha lo más pronto posible, el domingo a un horario estelar para captar la audiencia. Ha establecido unos parámetros del debate que, entiende, le favorecerían”, comenta.

El impacto del debate

Los debates presidenciales son uno de los momentos más sintonizados por los electores durante la campaña política. “Hoy día el debate televisivo se prolonga porque es posible la transmisión de fragmentos a través de redes sociales y otras plataformas que potencian y multiplican el efecto del debate. Los estudios de audiencia de los debates muestran que en vivo tienen una alta sintonía”, nos recuerda Percy Medina.

Paula Távara explica que son los indecisos quienes definen su voto en los debates. Desde una mirada territorial, los ciudadanos de Lima tienen un voto bastante definido, por lo que los candidatos deben buscar convencer al resto del país.

“Creo que tienen que hablar a regiones, no a Lima. No basta con que el debate sea desconcentrado, para que eso lo haga un debate descentralizado. Puedes estar en Puña o en Miraflores y hablarle a los mismos cinco electores que ya tienes. Es bien importante que esto sirva para que ellos planteen cosas hacia las regiones”, comenta Távara.

En cuanto a los indecisos, Maldonado considera que el contexto de estas elecciones hace que los debates cobren mayor importancia, ya que el 70% de los electores no votó por ninguna de las dos opciones en primera vuelta.

“Ambas candidaturas tienen flancos débiles, y creo que hay un grupo de gente que en las últimas encuestas no se ha definido todavía, y creo que también un grupo de gente que habiéndose decidido por un candidato, no está del todo convencido o convencida”, comenta.

Sobre el impacto a cada candidato, Távara opina que una buena performance de los candidatos puede traerles frutos en las siguientes encuestas. Para Castillo, lo que le beneficiaría es “una performance que quite miedo a los indecisos, que muestre que tiene capacidad técnica. Eso podría aportarle más” explica la politóloga.

Sin embargo, considera que Keiko tiene un reto más grande. “Mucho del electorado indeciso no va a votar por ella. Sí podría fortalecer su voto. En el caso de ella es más complejo, no tiene mucha legitimidad cuando habla. Pero si tuviera una actitud muy dialogante, pero además muy dispuesta a plantear sí cambios que aporten a, por ejemplo, salidas de la pobreza, de la crisis”, agrega.

Los temas a debatir

Percy Medina nos comenta que definir los temas de un debate presidencial requiere una amplia negociación con los candidatos, pero debe primar el criterio de utilidad para la ciudadanía.

“La pregunta sería ¿qué temas permitirían a las y los electores diferenciar mejor a ambos candidatos? ¿dónde están esos ejes de diferenciación entre los mismos que van a permitir a los electores saber qué implica votar por uno u otro candidato?”, explica Medina.

Ante esto, Távara y Maldonado coinciden en que los temas sanitarios y económicos no pueden dejar de discutirse.

Távara considera que la población espera escuchar soluciones a estos problemas con acciones concretas. “Yo creo que en este caso, en el que la gente los ataques los conoce, las deslegitimaciones las conoce, debería haber un mínimo de temas, entre los que no puede faltar la pandemia, pensados en acciones específicas. Probablemente un tema más cercano sea cómo atacamos las cifras de pobreza, desempleo y crisis que venimos arrastrando por la pandemia”, comenta.

De igual forma, Arturo Maldonado expresa la importancia de los moderadores en este debate para no aceptar respuestas con generalidades frente a los grandes retos que tendrá el próximo gobierno en sus primeros meses.

“En el tema sanitario hay dos subtemas: la contención y la vacunación. En el tema de la contención, que nos expliquen más allá de generalidades lo que piensan hacer para contener el virus. Los moderadores tienen que tratar de extraer información que vaya más allá de la típica “compraremos más camas UCI” o “pondremos más estaciones de oxígeno””, comenta Maldonado.

Sobre la vacunación, Maldonado considera que el gran reto es logístico, ya que hay millones de vacunas confirmadas por llegar a nuestro país. “Si se quiere vacunar a los adultos mayores de edad de acá hacia fin de años, se necesitan vacunar más o menos 12 mil personas diarias. Eso es un ritmo de vacunación bastante intenso. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Solamente desde el Estado? ¿Qué relación va a tener el gobierno con los privados?”, pregunta.

Las reglas del juego

Para que el debate ocurra de una manera adecuada, es necesario tener las reglas definidas con claridad. Como explica Percy Medina, el rol de quién modere el intercambio de ideas es fundamental para el correcto desarrollo del evento.

“Es muy importante que haya reglas claras, que se prevean los detalles. Los mayores problemas que surgen en los debates tienen relación con reglas no previstas. Tiene que preverse los temas, los tiempos, el rol del moderador o moderadora, si es el espacio va a tener o no público, y cómo se va a controlar el público”, afirma Medina.

Paula Távara pone énfasis en las medidas de seguridad que se deben cumplir, para evitar los riesgos de la pandemia. “Realizar el debate en un lugar tan alejado, pero sobre todo en esta lógica de plaza pública en un momento de la pandemia como en el que estamos, no es muy responsable. Sería necesario que se garanticen mínimos como que nadie va a poder asistir a la plaza, o limitarlo a un número muy pequeño de participantes”, comenta la politóloga.

De igual forma, afirma que es necesario asegurar el respeto entre candidatos y el público asistente, para priorizar las ideas y no los ataques.

“Una cosa que yo temería, me parecería mal, es que aprovechando la mirada de localidad, de ser el local, algunos partidarios del señor Castillo pudiesen tener actitudes de agresión con la señora Fujimori. El que tú seas local no significa que no tenga que haber un fairplay”, agrega Távara.

Arturo Maldonado, por otro lado, comenta que el formato del debate puede ayudar a incentivar el conflicto entre candidatos, o a priorizar la exposición de ideas. Sin embargo, considera que depende finalmente de la voluntad de cada candidato, y que los electores también utilizan esos momentos para definir su voto.

“Por más que haya advertencia de comportamientos éticos, pues siempre va a haber ataques. Lo cual tampoco es del todo malo, siempre es bueno medir la entereza de los candidatos cuando reciben ataques y cómo responden. Para el público puede ser interesante observar eso”, explica Maldonado.

