El excongresista Kenji Fujimori reapareció públicamente junto a su hermana Keiko Fujimori en los exteriores del penal Santa Mónica de Chorrillos, donde se suspendió un debate por la inasistencia del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

Fue la propia postulante a la Presidencia de la República de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien dio la noticia a sus seguidores tras señalar que su hermano menor logró superar el COVID-19.

“Hoy comparto también un hecho importante. Esta mañana tuve la oportunidad, después de varios años, de poder reencontrarme con mi hermano Kenji y de poder verlo recuperado de su salud. Para mí ha sido una bendición, un regalo de Dios”, expresó.

Kenji Fujimori también dio un breve discurso señalando que no iban a tolerar la “actitud cobarde” y “misógina” de Castillo Terrones al no asistir al evento que él mismo había propuesto.

“Keiko, hermana, no estás sola. Señor Pedro Castillo, quiero dirigirme a usted y decirle que mi hermana no está sola y que su actitud cobarde, misógina no lo vamos a tolerar, no lo podemos permitir. Nosotros no queremos crear un clima de odio”, acotó.

Indicó que cuando se enteró que había dado positivo al COVID-19, solo tenía dos posibilidades y que fue su hermana Keiko quien le dio fuerzas para sobrellevar ese momento.

“Mi hermana me dio la fuerza para poder sobrellevar esa fragilidad del ser humano, donde no tienes fuerzas ni para levantar el celular. Ya cuando estás en cama el dolor es tan fuerte que no hay analgésico que te calme ese dolor”, manifestó

Cabe indicar que el evento, cuyo inicio estaba programado para las 3:00 pm., no contaba con las garantías del Ministerio del Interior (Mininter), más sí con la autorización de la Municipalidad de Chorrillos.