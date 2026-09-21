Debate municipal Lima 2026 EN VIVO | Sigue aquí el primer día del evento organizado por el JNE
11:21
- ¿Quiénes participan este lunes en el debate por la Alcaldía de Lima?
- Samir Frank Quispe Caballero (Batalla Perú)
- Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
- Carlos Bruce (Somos Perú)
- Victoria Betzabe la Cruz Garces (Partido Morado)
- Segundo Valdez Zavala (Frepap)
- Elio Riera Garro (Alianza para el Progreso)
- Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú)
- Flor de María Hurtado Valdez (Partido Demócrata Verde)
- Oswaldo Hernan Vargas Cuellar (Juntos por el Perú)
- Luis Alberto Huette Tolentino (Partido Político Pueblo Consciente)
- Susel Paredes (Ahora Nación)
- Daniel Urresti (Podemos Perú)
- Yehude Simon Munaro (Coalición Transformadora Tierra Verde)
11:05
- Además, responderán preguntas ciudadanas y tendrán un espacio para brindar su mensaje final. Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato a alcalde, pero sus agrupaciones enviarán a sus candidatos a teniente alcalde. A ellos les corresponde participar el martes 22.
11:04
- En cada jornada participarán 13 candidatos, quienes expondrán y confrontarán ideas sobre la visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas.
11:03
- La campaña con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entra en su recta final. Las 26 organizaciones políticas que compiten por la Alcaldía de Lima debatirán este lunes 21 y martes 22 de septiembre , en un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que será transmitido por El Comercio.
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