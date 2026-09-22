Por Redacción EC

Debate municipal Lima 2026: sigue aquí las incidencias de la jornada

12:40
  • ¿Quiénes participan este martes 22 en el debate por la Alcaldía de Lima?
  • Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza 2021)
  • Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano)
  • Yuri Castro (candidato a primer regidor por el partido Perú Libre)
  • Rafael López Aliaga (candidato a primer regidor por el partido Renovación Popular)
  • Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Electoral Venceremos)
  • Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana)
  • Luis Miguel Llanos (Progresemos)
  • Edgardo de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano)
  • Francis Allison (Avanza País)
  • Alberto Tejada (Acción Popular) 
  • Santiago Abarca (Visión Perú)
  • Samuel Daza (Fuerza Popular)
  • Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno) 
12:31
  • Como el lunes, el encuentro se realiza en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú , ubicada en San Borja. Los moderadores son los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto. 
12:26
  • Afiche del JNE que presenta a las agrupaciones políticas que participarán este martes 22 en el debate municipal
12:23
  • En la presente jornada participarán 13 candidatos, quienes expondrán y confrontarán ideas sobre la visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas relevantes para la capital. 
12:22
  • Este martes 22 de septiembre se realizará la segunda y última jornada del debate municipal para la Alcaldía de Lima , organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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