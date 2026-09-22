Debate municipal Lima 2026: sigue aquí las incidencias de la jornada
12:40
- ¿Quiénes participan este martes 22 en el debate por la Alcaldía de Lima?
- Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza 2021)
- Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano)
- Yuri Castro (candidato a primer regidor por el partido Perú Libre)
- Rafael López Aliaga (candidato a primer regidor por el partido Renovación Popular)
- Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Electoral Venceremos)
- Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana)
- Luis Miguel Llanos (Progresemos)
- Edgardo de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano)
- Francis Allison (Avanza País)
- Alberto Tejada (Acción Popular)
- Santiago Abarca (Visión Perú)
- Samuel Daza (Fuerza Popular)
- Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno)
12:31
- Como el lunes, el encuentro se realiza en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú , ubicada en San Borja. Los moderadores son los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto.
12:23
- En la presente jornada participarán 13 candidatos, quienes expondrán y confrontarán ideas sobre la visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas relevantes para la capital.
12:22
- Este martes 22 de septiembre se realizará la segunda y última jornada del debate municipal para la Alcaldía de Lima , organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.