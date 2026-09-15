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Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la tarde del último lunes el sorteo del orden y participación de los partidos en cada una de las dos fechas del debate para la Alcaldía de Lima, el lunes 21 y martes 22 de setiembre.

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