El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la tarde del último lunes el sorteo del orden y participación de los partidos en cada una de las dos fechas del debate para la Alcaldía de Lima, el lunes 21 y martes 22 de setiembre.

El debate estará dividido en cuatro bloques. En estos, los candidatos expondrán su visión sobre la ciudad (primer bloque), participarán en duplas o ternas para referirse a temas como pobreza y asistencia social, comercio ambulatorio, limpieza pública, ejecución presupuestal, entre otros (segundo bloque); responderán preguntas ciudadanas (tercer bloque) y darán un mensaje final (cuarto bloque).

ESTOS SON LOS EJES TEMÁTICOS DEL DEBATE

SUBTEMAS Dimensión social Pobreza y asistencia social, infraestructura educativa (competencias limitadas), acceso a agua potable por red pública, acceso a saneamiento, alumbrado eléctrico, promoción cívica y cultural, prevención de delitos, coordinación de estrategias de vigilancia. Dimensión económica Comercio ambulatorio Dimensión territorial - ambiental Gestión de desastres, limpieza pública y gestión de residuos, zonificación y desarrollo urbano, infraestructura vial Dimensión institucional Corrupción, obras paralizadas, ejecución presupuestal

El evento se realizará en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, desde las 8 p.m. en ambos días.

La mayoría de los partidos políticos que compiten por la alcaldía de Lima aprobó que el JNE invite al debate a los candidatos a alcalde o, en su defecto, a los candidatos a regidores que sean habilitados por el organismo electoral para asumir el cargo de alcalde, así lo anunció el director nacional de Educación de la institución, Carlos Vilela.

Por ahora, esa decisión mantiene en incertidumbre la participación de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a primer regidor.

“Las organizaciones políticas, al margen del tema jurisdiccional que está en evaluación, finalmente han podido acordar que invitemos al candidato a alcalde o al regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones este 21 y 22 de septiembre”, señaló Vilela a la prensa luego de reunirse con representantes de 23 partidos.

El funcionario precisó que el acuerdo fue aprobado por 13 de las 23 organizaciones políticas que participaron en la reunión del último lunes, realizada en la sede del JNE, en el Centro de Lima.

De las organizaciones participantes, Renovación Popular y Perú Libre son las únicas que no cuentan con un candidato a la alcaldía de Lima.

El funcionario del JNE remarcó: “Recordemos que el debate es una estrategia educacional. Es una oportunidad en la que el ciudadano puede conocer qué propuestas tienen, al margen del tema jurisdiccional. Lo importante es que la ciudadanía conozca qué propuestas tienen los candidatos”.

Bruce pide respuesta del JNE

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce aseguró a El Comercio que el pleno del JNE debería definir, a más tardar este martes 15, si López Aliaga quedará habilitado para asumir la alcaldía si su partido se impone en las elecciones de este 4 de octubre.

“[El jurado] debería solucionarlo entre hoy [lunes 14] y mañana [martes 15] a más tardar. En el improbable caso, desde mi punto de vista, de que el jurado diga que el señor López Aliaga sí puede participar —a pesar de que nuestra opinión es en contra—, pues entonces debería estar en el debate y que la gente vea y confronte sus ideas con respecto a las ideas de los demás”, dijo.

Bruce señaló que participará del debate más allá de lo que decida el JNE. Y agregó: “Creo que de la confrontación de ideas el poblador de Lima va a darse cuenta de quién es la persona mejor preparada, con una mejor visión de la ciudad y, sobre todo, una visión de la sociedad: la visión de alguien que busque que la ciudad se una en torno a un objetivo e inspire a los demás a conseguirlo, y que no se dedique a dividir y a insultar a los demás”.

En tanto, el candidato a primer regidor por el Partido Popular Cristiano (PPC), Jorge Villena, quien participó de la reunión con el JNE, dijo a El Comercio: “Básicamente le hemos devuelto la decisión al jurado porque ellos todavía no se han pronunciado. Hemos acordado que la invitación se haga a los candidatos a la alcaldía de Lima y a aquellos regidores que estén habilitados para recibir la credencial como alcalde”.

Villena exhortó al pleno del JNE a tomar una decisión cuanto antes: “Debieron tomar una decisión hace unos días y deberían tomarla a la brevedad porque estamos contra el tiempo. Se acerca el debate y el día de la elección, y la gente tiene el derecho a saber por quién va a votar: si finalmente su voto va a ir por un candidato que va a poder asumir la alcaldía o no”.

Por su parte, la secretaria general de Renovación Popular, la diputada Norma Yarrow, dijo que esperaban la participación de López Aliaga en el debate.

Así se desarrollará el debate

Trece candidatos debatirán el 21 de septiembre y otros 13 lo harán al día siguiente.

El 21 de septiembre, el primer bloque comenzará con Samir Quispe, de Batalla Perú; seguido de Ricardo Belmont, de Obras; Carlos Bruce, de Somos Perú; y Victoria de la Cruz, del Partido Morado. Ellos presentarán su visión sobre la ciudad durante un minuto y medio cada uno.

Luego, con el mismo objetivo, intervendrán Segundo Valdez, de Frepap; Elio Riera, de Alianza para el Progreso; Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú; Flor Hurtado, de Demócrata Verde; Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú; Luis Huette, de Pueblo Consciente; Susel Paredes, de Ahora Nación; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Yehude Simon, de Tierra Verde.

El segundo bloque está diseñado para que los candidatos interactúen. Participarán en duplas y una terna para exponer durante tres minutos.

ESTAS SON LAS DUPLAS Y TERNA DEL 21 DE SETIEMBRE:

DUPLA Y/O TERNA CANDIDATOS 1 Sandro Caller y Daniel Urresti 2 Elio Riera y Luis Huette 3 Yehude Simon y Carlos Bruce 4 Victoria de la Cruz y Ricardo Belmont 5 Segundo Valdez y Susel Paredes 6 Oswaldo Vargas, Flor Hurtado y Samir Quispe

ESTAS SON LAS DUPLAS Y TERNA DEL 22 DE SETIEMBRE:

DUPLA Y/O TERNA CANDIDATOS 1 Mónica Yaya y Francis Allison 2 Luis Miguel Llanos y Alberto Tejada 3 Representante de Renovación Popular y Samuel Daza 4 Edgardo de Pomar y Juan Alvarado 5 Carlos Gallardo Neyra y Santiago Abarca 6 Rubén Bonilla, Elizabeth León y el representante de Perú Libre

El tercer bloque estará dedicado a preguntas ciudadanas. Luego cada candidato dará un mensaje final. Se estima que el debate dure tres horas.

El martes 22 de septiembre participarán Elizabeth León, del Frente de la Esperanza; Mónica Yaya, del APRA; Juan Alvarado, de la alianza Venceremos; Rubén Bonilla, de Fuerza Ciudadana; Luis Miguel Llanos, de Progresemos; Edgardo de Pomar, del Partido Popular Cristiano; Francis Allison, de Avanza País; Alberto Tejada, de Acción Popular; Santiago Abarca, de Visión Perú; Samuel Daza, de Fuerza Popular; Carlos Gallardo Neyra, del Partido del Buen Gobierno; además de representantes de Renovación Popular y Perú Libre.