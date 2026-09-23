icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Segundo y último día de debate entre candidatos a la Alcaldía de Lima. Foto: Hugo Pérez / GEC
Segundo y último día de debate entre candidatos a la Alcaldía de Lima. Foto: Hugo Pérez / GEC
Por Martín Calderón

La segunda y última jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reunió este martes 22 a 11 candidatos a la Alcaldía de Lima y dos postulantes a primer regidor, entre ellos Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. La noche estuvo marcada por las pullas entre los participantes y una lluvia de promesas para enfrentar la inseguridad, aunque su combate no corresponde principalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.