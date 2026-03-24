Un polémico momento se vivió durante el primer día del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando le tocó exponer sus ideas a la terna compuesta por los candidatos Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y José Williams (Avanza País).
Un polémico momento se vivió durante el primer día del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando le tocó exponer sus ideas a la terna compuesta por los candidatos Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y José Williams (Avanza País).
El primero de los mencionados inició su participación cuestionando a sus adversarios de turno, de quienes dijo “han sostenido este Congreso impresentable de ‘robacables’ y ‘mochasueldos’”.
“Quiero comenzar diciéndoles que, una vez más, la vieja clase política, tradicional, putrefacta, vuelve a darnos las mismas recetas para los graves problemas de inseguridad, de asesinato y derramamiento de sangre que hoy día sufre el Perú. La misma clase política vuelve y reitera irresponsablemente sin entender a los más pobres del país”, apuntó el candidato.
Gonzales arremetió contra López Aliaga, a quien acusó de dejar a la ciudad de Lima como “potencia mundial del crimen”.
“Quién le puede creer que juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y terminaba su mandato como alcalde. Nos dejó Lima como potencia mundial del crimen, Lima y sus trenes chatarras y 4 mil millones de soles en bonos. Quién le puede creer a un mentiroso. Responda, López”, expresó el aspirante del Partido Demócrata Verde.
Tras lo dicho por Gonzales, uno de los moderadores del debate le pidió que evite referirse a sus contendores con expresiones difamatorias.
Por su parte, el candidato de Renovación Popular prefirió no responder a las críticas de Gonzales y dijo que aprovecharía su tiempo para hablar de propuestas concretas.
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