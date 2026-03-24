Resumen

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Álex Gonzales arremetió contra Rafael López Aliaga durante el debate presidencial del JNE | Captura de video
Álex Gonzales arremetió contra Rafael López Aliaga durante el debate presidencial del JNE | Captura de video
Por Redacción EC

Un polémico momento se vivió durante el primer día del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando le tocó exponer sus ideas a la terna compuesta por los candidatos Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y José Williams (Avanza País).