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Debate presidencial EN VIVO | Previa y minuto a minuto de la tercera fecha del evento organizado por el JNE
En esta oportunidad y a diferencia de las jornadas del lunes 23 y martes 24, en las cuales participaron 11 candidatos, hoy serán 12 los postulantes al sillón presidencial que darán a conocer sus propuestas en temas como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y combate a la corrupción.
Esta noche, desde las 8 p.m., se realizará el tercer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a falta de 18 días para las elecciones generales 2026 en el Perú.
Los candidatos que debatirán este miércoles son Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).