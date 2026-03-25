Resumen

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Por Redacción EC

Debate presidencial EN VIVO | Previa y minuto a minuto de la tercera fecha del evento organizado por el JNE

12:35

Los candidatos que debatirán este miércoles son Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú). 

12:33

En esta oportunidad y a diferencia de las jornadas del lunes 23 y martes 24, en las cuales participaron 11 candidatos, hoy serán 12 los postulantes al sillón presidencial que darán a conocer sus propuestas en temas como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y combate a la corrupción.

12:30

Esta noche, desde las 8 p.m., se realizará el tercer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a falta de 18 días para las elecciones generales 2026 en el Perú.

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