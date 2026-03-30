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Por Redacción EC

Debate presidencial EN VIVO | Sigue la cuarta jornada del evento organizado por el JNE

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En esta oportunidad, los aspirantes al sillón presidencial debatirán en ternas sobre los siguientes temas: educación, innovación y tecnología, además de empleo, desarrollo y emprendimiento.

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Este lunes 30 de marzo se realizará la cuarta jornada de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los cuales empezaron la semana pasada con tres fechas consecutivas (lunes 23, martes 24 y miércoles 25) y continuará esta semana hasta el miércoles 1 de abril.

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