La candidata Keiko Fujimori y Mesías Guevara protagonizaron un tenso cruce durante el bloque sobre seguridad ciudadana en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Centro de Convenciones de Lima.

Aunque los integrantes de dicha terna tenían que exponer sus propuestas sobre temas importantes como seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, no faltaron los dardos que encendieron el ambiente en el Centro de Convenciones de Lima.

El intercambio se inició luego de la intervención de Guevara.

“Que el pacto mafioso que gobierna desde el Congreso no viva de tu muerte y de tu miedo y dolor. Ellos han dado leyes pro crimen. Ellos han corrompido a la policía. Ellos han secuestrado el sistema de justicia. Han asesinado a cincuenta hermanos del sur. Siete peruanos mueren cada día por sicariato. Y hoy pretenden darnos lecciones de orden y seguridad, por favor (...) Urge que rescatemos al Perú porque Fujimori nunca más”, expresó.

La lideresa de Fuerza Popular respondió en su turno y rechazó los cuestionamientos. “Bueno, ya que me están haciendo la pregunta directamente a mí, voy a contestar, pero antes quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting”, señaló.

Sin embargo, Guevara replicó de inmediato y elevó el tono del intercambio. “Le digo a la señora Fujimori, ya que ella invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear”, respondió.

Asimismo, agregó que fortalecería el Ministerio Público “para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinoza y también José Domingo Pérez”, a quien, según dijo, le encargó saludos para Fujimori y otros candidatos.

Más adelante, durante otra intervención, el candidato del Partido Morado volvió a referirse a Keiko Fujimori. “No cumplió su palabra, me dijo que me iba a ghostear. ¿Ya ven? Hasta eso miente. La señora K ya no es la señora K, es la señora de la mentira”, manifestó.

“Y decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad, porque ella y sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes pro crimen que nosotros vamos a derogar con valentía y coraje”, agregó.

Última jornada del primer ciclo

Esta noche, desde las 8 p.m., se realiza la tercera y última jornada del primer ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. A diferencia de las fechas anteriores, en esta ocasión participan 12 candidatos, quienes exponen sus propuestas sobre seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad e integridad pública y combate a la corrupción.

Entre los postulantes que forman parte de esta jornada figuran Keiko Fujimori, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mario Vizcarra y Antonio Ortiz, además de Rafael Belaunde, Paúl Jaimes, Mesías Guevara, Roberto Chiabra, Ronald Atencio, Herbert Caller y Rosario Fernández.

El debate se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, donde los aspirantes a la presidencia también responden preguntas ciudadanas y presentan sus mensajes finales.