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Keiko Fujimori y Mesías Guevara protagonizan tenso cruce en debate del JNE. (Foto: Captura/JNE)
Keiko Fujimori y Mesías Guevara protagonizan tenso cruce en debate del JNE. (Foto: Captura/JNE)
Por Redacción EC

La candidata Keiko Fujimori y Mesías Guevara protagonizaron un tenso cruce durante el bloque sobre seguridad ciudadana en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Centro de Convenciones de Lima.

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