Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, evitó responder si el etnocacerista Antauro Humala, condenado por el asesinato de cuatro policías durante el ‘Andahuaylazo’, estará a su lado en caso de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

En su intervención en el bloque “Seguridad ciudadana”, la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le recordó que en su mitin de cierre de campaña en la primera vuelta, el pasado 8 de abril, Sánchez Palomino anunció que Humala Tasso lo apoyaría en esa materia.

“Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la Policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías. Usted el 8 de abril, en el último mitin de primera vuelta, dijo lo siguiente: ‘la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala’. Los peruanos quieren saber: ¿va a estar Antauro Humala a su lado?”, preguntó.

Sin embargo, Roberto Sánchez no aclaró nada sobre la presencia de Antauro Humala en un eventual gobierno suyo y solo mencionó que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia, tendrá que afrontarlas.

“Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo es usted”, acotó.

“Yo rechazo violencia venga de donde venga. En Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene cuentas pendientes con la justicia, que dé cuenta. Yo defiendo la vida, soy un hombre demócrata”, añadió.

Keiko Fujimori también cuestionó que Sánchez Palomino hable de fortalecimiento de la Policía Nacional si lleva en sus filas a Antauro Humala, a quien calificó como “asesino de policías”.