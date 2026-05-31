Resumen

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Roberto Sánchez no respondió a la pregunta de Keiko Fujimori sobre la presencia de Antauro Humala en un eventual gobierno suyo. (Foto: JNE)
Roberto Sánchez no respondió a la pregunta de Keiko Fujimori sobre la presencia de Antauro Humala en un eventual gobierno suyo. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, evitó responder si el etnocacerista Antauro Humala, condenado por el asesinato de cuatro policías durante el ‘Andahuaylazo’, estará a su lado en caso de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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