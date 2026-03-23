Resumen

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa poco antes del debate presidencial. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa poco antes del debate presidencial. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió que en el debate presidencial organizado por su institución “primen las ideas, el respeto mutuo y a las reglas establecidas” de parte de los candidatos que participan en las elecciones generales del 2026.

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