El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió que en el debate presidencial organizado por su institución “primen las ideas, el respeto mutuo y a las reglas establecidas” de parte de los candidatos que participan en las elecciones generales del 2026.

En conferencia de prensa, indicó que la exposición de ideas está organizada para ser realizada “en igualdad de condiciones” y remarcó que el objetivo es que el elector tenga la oportunidad de “fortalecer su voto informado”.

“Es un debate que lo hemos diseñado para que sea realizado en igualdad de condiciones, en un espacio totalmente controlado, pero sobre todo para que tengan la oportunidad todos ellos de expresar y confrontar sus ideas, y finalmente que el ciudadano tenga la oportunidad, a través de esta puesta en escena, de fortalecer su voto informado”, expresó.

“Este no es un debate cualquiera, es una oportunidad para todos. Que primen las ideas, el respeto mutuo, el respeto a las reglas que se han establecido y que finalmente logren con su comportamiento, con su performance, convencer a sus ciudadanos, a sus electores, y que el país gane con esa confrontación de ideas, pero sobre todo ver ese liderazgo y respeto que debe tener la persona que está postulando a tener el mayor cargo público en este país”, agregó.

Sobre las acusaciones de supuesto fraude, Burneo remarcó que el JNE y todo el sistema electoral viene trabajando hace mucho tiempo “en forma transparente” e “independiente”, a fin de garantizar “que su voto se respete al momento final”.

“Nosotros vamos a estar presentes con fiscalizadores, con todo nuestro equipo y el pleno del JNE va a tomar las decisiones que finalmente salvaguarden y hagan respetar la voluntad ciudadana”, subrayó.

“Confíen en nosotros que estamos haciendo el mejor trabajo a efectos de que la voluntad de personas se respete en las urnas y se respeten las decisiones finales”, añadió el titular del máximo organismo electoral.

Finalmente, el presidente del JNE anunció que, por primera vez, se conservarán las cédulas de votación para permitir recuentos más rigurosos y evitar anulaciones por cuestiones técnicas.

Sobre ese tema, explicó que ante la presencia de actas observadas, los partidos políticos podrán solicitar un nuevo conteo de votos en audiencia pública, la cual será transmitida en vivo.

Se inicia debate presidencial

Como se recuerda, el JNE iniciará este lunes 23 de marzo un ciclo de debates. En esta etapa, los candidatos presidenciales expondrán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que elegirá a su nuevo gobernante el domingo 12 de abril.

El evento electoral está programado en dos jornadas y seis fechas. La primera se desarrollará el 23, 24 y 25 de marzo; la segunda, el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. Se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, desde las 8:00 p.m. hasta las 10:30 p.m.

Al inicio de la carrera electoral se contaba con 36 postulantes presidenciales, pero el número se redujo a 35 tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra, quien postulaba a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

En cada jornada electoral participarán al menos 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes. Para ellos se han elegido un total de 80 preguntas que serán sorteadas en cada día frente al notario público que se encuentre en el evento.

El mecanismo de responder será el siguiente: El candidato recogerá una bolilla numérica, se reproducirá un vídeo con la interrogante de un ciudadano, al que luego de escuchar, el candidato deberá responder.

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Los periodistas que moderarán son Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, en la primera jornada; y Angélica Valdez y Pedro Tenorio, en la segunda.

En la primera jornada se expondrá sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y lucha contra la corrupción. En la segunda discutirán sobre Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.