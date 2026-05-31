JNE organiza debate en San Borja para que candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expongan sus planes finales. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
JNE organiza debate en San Borja para que candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expongan sus planes finales. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organiza hoy el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El evento inicia a las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.