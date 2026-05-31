El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organiza hoy el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El evento inicia a las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

1 / 18 JNE organiza debate en San Borja para que candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expongan sus planes finales. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 2 / 18 El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organiza hoy el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 3 / 18 Grupos a favor de Roberto Sánchez acudieron al centro de convenciones portando banderolas y pancartas en respaldo al candidato de Juntos por el Perú. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 4 / 18 Poco tiempo después, en el transcurso de la tarde del domingo, llegaron simpatizantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 5 / 18 Los postulantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú exponen sus propuestas de gobierno ante el electorado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 6 / 18 Personal policial llegó a las inmediaciones el local para garantizar medidas de seguridad horas antes que lleguen los candidatos presidenciales. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec) 7 / 18 Cada aspirante cuenta con aproximadamente tres minutos para desarrollar sus planteamientos por cada eje temático a lo largo del debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 8 / 18 El evento inicia a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec) 9 / 18 El intercambio de ideas presenta una duración máxima de una hora y cuarenta minutos según el reglamento establecido. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 10 / 18 La policía desplegó un operativo para garantizar la seguridad en el debate presidencial que marca el inicio de la última semana de campaña para la segunda vuelta. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec) 11 / 18 El cerco policial restringió que los mitines a favor de ambos candidatos se acerquen mucho al local del debate. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 12 / 18 El intercambio de ideas presenta una duración máxima de una hora y cuarenta minutos según el reglamento establecido. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 13 / 18 Simpatizantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular lanzando arengas contrarias mientras se disputaban las calles cerca al debate presidencial. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 14 / 18 Fuerza Popular acudió a las inmediaciones del debate con una portátil que incluía una móvil con parlantes para armar un mitin a favor de Keiko Fujimori. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 15 / 18 Fuerza Popular y Juntos por el Perú competirán en la segundad vuelta este 7 de junio para determinar quién será el próximo presidente o presidenta de la República. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 16 / 18 Simpatizantes llegaron portando banderas, letreros, pancartas y megáfonos para expresar su respaldo a favor de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 17 / 18 Los postulantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú exponen sus propuestas de gobierno ante el electorado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) 18 / 18 La estructura del debate presidencial contempla una presentación inicial de un minuto para cada participante. Luego, el debate se desarrolla a través de cuatro bloques temáticos definidos por la autoridad electoral. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec) El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organiza hoy el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El evento inicia a las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja. Esta actividad representa el último encuentro oficial antes de la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio. Los postulantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú exponen sus propuestas de gobierno ante el electorado.