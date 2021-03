El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró ser la “única persona” en el Perú cuya patente se ha vendido en el exterior y que se viene aplicando en varios países.

Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), refirió que en lugar de basarse en la educación, lo hizo en la observación empírica de lo que ocurre en nuestro país.

“El gran problema del Perú es creer que todo va a venir de afuera, en estoy absolutamente de acuerdo con todos los que hablan de dependencia. La única persona [en el Perú] que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior y que se está aplicando en varios países”, expresó.

“En lugar de basarme en la educación, me he basado en la observación de qué es lo que ocurre empíricamente en el Perú y con las justas sé sumar y restar, y he patentado algo”, añadió De Soto.

El economista también subrayó que no se debe descartar la informalidad “como si fuera una plaga”, sino tratar de buscar “elecciones” dentro de dicho sistema.

“En el Perú tenemos esa capacidad de volver a ver nuestros sistemas y en vez de descartar la informalidad como su fuera una plaga, llevara al terreno de darse cuenta que está lleno de elecciones”, sentenció.

De Soto respondió a la pregunta ciudadana, referida a las estrategias para enfrentar las limitaciones por la pandemia para que los niños puedan acceder a la educación en Puno y Huancavelica.

Cabe indicar que quien iba a debatir con él en dupla, José Vega Antonio, candidato presidencial de Unión por el Perú, se retiró argumentando que la exposición de ideas “no garantiza la democracia”.

