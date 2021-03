Conforme a los criterios de Saber más

Los candidatos presidenciales George Forsyth (Victoria Nacional), Yonhy Lescano (Acción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú) participarán este martes en un debate organizado por El Comercio e IDEA Internacional. Un encuentro decisivo considerando que falta un mes para las elecciones generales, mediante el cual se decidirá quién asumirá las riendas del Perú en el año del bicentenario y para el siguiente quinquenio.

Se trata de los cinco candidatos presidenciales mejor ubicados en la más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos. De acuerdo a los sondeos de los últimos seis meses, George Forsyth (Victoria Nacional) se mantenía en febrero al frente de la intención de voto con 11%, aunque las cifras muestran una caída sostenida –la más notoria– en las preferencias. En setiembre del 2020, el exalcalde de La Victoria registraba 23%.

La otra cara de la moneda es Yonhy Lescano (Acción Popular). De tener 3% hace seis meses, registró en febrero 10%, respirándole en la nuca a Forsyth y alcanzando con dicho resultado un empate técnico en el primer lugar.

En el caso de los otros tres participantes del debate, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú) no se ha dado mayor variación porcentual en los últimos meses. Un aspecto clave es que, a febrero de este año, el 29% de los encuestados no precisaba alguna preferencia en intención de voto.

Expectativas

Consultada por El Comercio, Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, dijo esperar “que sea un debate alturado. Un verdadero intercambio de ideas dentro del marco del respeto y la tolerancia que debe haber en todo espacio político”.

Según consideró, al tener tiempos cortos, un debate obliga a los candidatos a plantear sus propuestas de forma concisa, siendo el reto resumir tales ideas en solo dos a tres minutos. Ello, añadió, es clave para conectarse mejor con los ciudadanos con el objetivo de que estos entiendan los planteamientos.

“Los debates son una oportunidad para todos los candidatos de explayarnos y explicar nuestras ideas, planes de gobierno y cómo pensamos sacar adelante a nuestro país. Creo que es importante para los ciudadanos conocer qué piensa cada uno de ellos, cada uno podrá sacar conclusiones de cuáles son las propuestas que significan un retroceso y cuáles significan un avance hacia el futuro”, refirió.

Para Daniel Urresti, postulante presidencial de Podemos Perú, lo trascendental del debate será que la audiencia se dé cuenta de que los mensajes de los participantes tengan sustento técnico.

“Me da mucho gusto que este debate se lleve a cabo, porque va a quedar en claro que el único partido que se ha tomado estas elecciones en serio es Podemos Perú. Es el único partido que tiene un plan de gobierno trabajado por expertos, metódicamente, que no da diagnósticos, sino presente soluciones ejecutables”, sostuvo.

Urresti afirma, además, haber leído los planes de gobierno de sus contrincantes. “El resto de candidatos solamente está presentando una lista de deseos”, sentenció.

Este Diario también intentó contactar los otros tres participantes, mas no fue posible al cierre de este informe por actividades de sus respectivas agendas.

Forsyth y un cambio de timón

Forsyth llega al evento tras superar un proceso de exclusión iniciado por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció por segunda vez el último viernes: no abordó el fondo, pero declaró nula la resolución de primera instancia que sacaba de carrera al candidato por considerarse que el JEE no absolvió las observaciones planteadas previamente.

Al candidato de Victoria Nacional se le cuestionó por una presunta declaración falsa y omisión de información en su declaración jurada de hoja de vida, respecto de sus ingresos. La personería legal del partido replicó que no hubo omisión, sino un “error de cálculo” al consignar información del 2020 en vez de la que se solicitaba, la del 2019.

Además, tras su caída en las encuestas, ha renovado a su comando de campaña y designado a la cabeza de este al congresista no agrupado Rennan Espinoza, quien ya se desempeñaba como parte del entorno de Forsyth y registra afiliación en Victoria Nacional desde setiembre del 2020. Otra persona que recientemente se ha sumado al equipo es Carlos Bruce, quien hasta el 2011 estuvo en las filas de Perú Posible y para los comicios del 2016 recaló en las filas de Peruanos por el Kambio (hoy Contigo) apoyando a Pedro Pablo Kuczynski y siendo ministro durante el gobierno de este.

George Forsyth baila durante una visita a las madres del comedor popular Santa Luzmila, en Comas. El evento se realizó el martes 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. (Foto: Renzo Salazar / GEC)





Durante la campaña, Forsyth también sumó a los exministros del Interior César Gentille y Clúber Aliaga como parte de su equipo de gobierno en temas de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. En el caso del último, estuvo solo 5 días en el cargo, el cual dejó tras hacer públicas sus diferencias con la primera ministra Violeta Bermúdez. “No lo hubiese convocado, pero voy a dar un salto de confianza”, dijo por entonces Patricia Arévalo, candidata a la primera vicepresidencia por Victoria Nacional.

Lescano y la lampa quebrada

Desde que salió victorioso en las elecciones internas de Acción Popular por la candidatura presidencial, Yonhy Lescano ha buscado marcar distancia del sector del partido –sobre todo de la bancada– que apoyó la vacancia del expresidente Martín Vizcarra en noviembre pasado, como queriendo no cargar con una mochila que contiene una pesada lampa.

Pero esa lampa, además, permanece quebrada. A inicios de diciembre, Lescano resaltó que su victoria en las internas evidencia que la mayoría del partido rechazaba la vacancia presidencial y estaba a favor de “siempre entrar al gobierno a través de las ánforas”. Esto en clara referencia a la forma en la que su correligionario Manuel Merino llegó al poder, aunque por cinco días.

Precisamente, a fines de febrero, Merino de Lama consideró que Lescano debería de disculparse con la población por no haber respaldado la vacancia de Vizcarra. “Yo creo que la equivocación está en que se creía que se sumaba apoyando al señor Vizcarra. Seguramente conversó con el señor Mesías Guevara y pensó que era positiva la sumatoria de tener una posición de esa naturaleza. Yo creo que él tiene que decirle la verdad al país y pedirle disculpas si es que mintió en su posición legal como abogado que es y como candidato que es”, expresó el legislador a RPP.

Luego, en diálogo con Canal N, Lescano reiteró que el Comité Político de Acción Popular había acordado no respaldar la vacancia y ratificó su posición. “No me merece ningún comentario. Simplemente le pediría a los militantes del partido y el pueblo del Perú que saque sus propias conclusiones”, fue su respuesta sobre lo dicho por Merino.

En febrero, Yonhy Lescano sufrió una lesión en el brazo tras un accidente de tránsito en Tocache, San Martín. Ello no le impidió luego retomar sus actividades proselitistas. (Foto: César Campos / GEC)





En el CADE Electoral, Lescano fue señalado por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como representante del populismo. “Son palabras vacías de la señora Fujimori, que varias veces ha intentado llegar a la presidencia y que se le hace más difícil porque el pueblo del Perú ya conoce la trayectoria de su grupo político”, respondió el postulante en una entrevista con El Comercio.

Así, durante la campaña, Lescano ha ido polemizando con distintos rivales políticos de forma pública. El más reciente caso es el de Rafael López Aliaga, aspirante presidencial de Renovación Popular. Este, en una entrevista con “Trome” el último domingo, afirmó que el acciopopulista “ha avalado a Odebrecht” y que “es parte de su planilla” de “congresistas corruptos”. La respuesta del exparlamentario vino vía Twitter: “Le doy 24 horas para que se rectifique, caso contrario lo voy a querellar para que respete a las personas, no se puede permitir tanta difamación. Ya conozco las injurias que estaría tramando este individuo”.

Keiko Fujimori y el albertismo

Keiko Fujimori llega al debate tras reforzar, durante su campaña, la reconstruida relación con su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y apelar al gobierno de este, al que no califica de dictadura, sino de autoritario “por momentos”. En enero, afirmó en “Cuarto Poder” que de llegar a Palacio de Gobierno indultaría al exmandatario preso por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

A lo largo de los últimos meses, ha revivido el “Ritmo del chino” –otrora canción de la tercera campaña de su progenitor en el 2000– o publicado una foto de ella sobre un tractor, al viejo estilo de su progenitor. Asimismo, un personaje que ha retornado al entorno de campaña de la candidata es el excongresista Carlos Raffo, aunque este señala que se trata de una “relación personal y amical, no una relación política”.

Además, Fujimori ha incidido en las últimas semanas en marcar distancia de quien puede disputarle el voto del sector conservador del país: Rafael López Aliaga. En diálogo con Canal N, ha señalado que su posición es de “centro derecha” y no de “extrema derecha”. “Nosotros no somos de derecha conservadora extremista. No confundimos lo que es la religión con la política. Esa es la diferencia con López Aliaga […] No somos fundamentalistas”, ha manifestado a El Comercio Patricia Juárez, candidata a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular.

A diferencia de la campaña del 2016, Keiko Fujimori ha apelado a la figura de su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, de cara a la actual contienda electoral. (Foto: Keiko Fujimori / Twitter)





El proceso judicial que se le sigue en torno al Caso Odebrecht también ha estado presente en la campaña. A inicios de este mes se conoció que el Poder Judicial rechazó la apelación del equipo fiscal Lava Jato para que se suspendan las actividades del partido fujimorista, también comprendido en una investigación por lavado de activos y organización criminal.

Ha sido también Keiko Fujimori quien inicialmente planteó que el sector privado participe en la vacunación contra el COVID-19, pidiendo dejar de lado “cualquier complejo o trauma ideológico”. Tal postura recibió distintos comentarios desde rivales electorales, y el tema polarizó la campaña. Además, ha anunciado una indagación interna –aún sin resultados difundidos– respecto de la presencia de Alejandro Aguinaga, candidato al Congreso, en la lista de personas vacunadas con las dosis de Simopharm.

Entre otros hitos de su campaña, Fujimori se pronunció en contra del pedido que Napoleón Vigo, congresista de su partido, hizo para que los legisladores sean considerados como personal de primera línea a ser vacunado contra el coronavirus; aseveró estar asumiendo el “costo político” de la composición de la bancada fujimorista en el Parlamento disuelto; y ha incidido en que en una eventual gestión aplicará la “mano dura”, en el sentido de tener una “democracia firme” para “rescatar al país”.

Verónika Mendoza y los pactos

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, llega a la contienda tras dirigir la semana pasada un pronunciamiento e invitación a sus rivales electorales a fin de suscribir un pacto para que, en caso resulten electos en abril, convoquen a un referéndum para que la población determine si se convoca o no a una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva Constitución Política. Un ‘fact checking’ de este Diario ha evidenciado que la iniciativa es inviable en los términos planteados, pues no existe la figura de la asamblea constituyente.

El último fin de semana, Mendoza suscribió en Arequipa un compromiso para que, en un eventual gobierno, se cancele de forma definitiva el proyecto minero Tía María. “Retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay, cancelación definitiva del proyecto minero Tía María y la Tapada. Asimismo, la cancelación definitiva de todo denuncio minero en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agro exportación, declarando la intangibilidad del Valle del Tambo de la provincia de Islay para toda la actividad minera”, dice el texto difundido por RPP.

Verónika Mendoza se comprometió la semana pasada a cancelar el proyecto Tía María en un eventual gobierno. (Foto: Juntos por el Perú)





A fines de febrero, Mendoza enfrentó un segundo proceso de exclusión en torno a presuntamente omitir declarar un inmueble en Cusco; sin embargo, el JEE concluyó que no había causal para retirarla de la contienda.

Este Diario, además, ha dado cuenta de que Mendoza apuesta por un bloque regional y por reactivar la Unasur. Un síntoma previo a ese fin se relaciona a los nexos estrechados por Mendoza con otros líderes de izquierda, lo que incluye un intercambio de cartas con el presidente argentino Alberto Fernández en pro de que el gobierno de este facilite el acceso de la vacuna de AstraZeneca.

Como otros candidatos, Mendoza se ha pronunciado en distintos momentos respecto del manejo de la pandemia y el proceso de vacunación. Ello ha incluido pullazos hacia sus rivales, por ejemplo a inicios de este mes en RPP: “Estamos los que queremos un cambio de verdad y están los que quieren repetir las mismas viejas recetas que nos han traído hasta aquí. Están quienes quieren hacer de la vacuna un negocio como Lescano, Keiko Fujimori, el señor (Rafael) López Aliaga, alineados a la Confiep que no quieren comprender, no sé con qué afán, que la vacuna es un bien escaso”.

Daniel Urresti y el peso del Caso Hugo Bustíos

Durante su campaña, Daniel Urresti, candidato presidencial de Podemos Perú, ha arrastrado un proceso judicial que, de ser electo, aún lo perseguiría: el juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Al legislador y exmilitar se le imputa ser el autor mediato del crimen ocurrido en Ayacucho.

A fines de enero, el dominical “Cuarto Poder”, Jesús Gálvez Ruiz, testigo en el juicio oral, afirmó que se había tratado de comprar su declaración. Luego de la emisión del informe, aseveró que un desconocido habría tratado de ingresar a su vivienda en Ayacucho. Esto generó que, alegando cuestiones de honor y buena reputación, la abogada Vanessa Alfarao anunciara en plena audiencia su renuncia a seguir defendiendo a Urresti Elera.

Ya con nuevo abogado, la estrategia de Urresti cambió. En una audiencia a fines del mes pasado, su posición fue poner en duda la condición de periodista que tenía Bustíos, asesinado hace 32 años.

Daniel Urresti planteó un compromiso a sus contendores, a fin de que no se otorgue el indulto humanitario al encarcelado expresidente Alberto Fujimori. (Foto: Daniel Urresti / Facebook)

En cuanto a otros hitos durante la campaña, el JNE decidió en segunda y última instancia revocar la decisión del JEE Lima Centro 1 que había dispuesto la exclusión de Urresti del proceso electoral a partir de una tacha que cuestionó el proceso de elección interna en Podemos Perú.

Urresti también se vio envuelto en una denuncia realizada ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Ello por aparecer en un video difundido en redes sociales, en el que se usa de manera inadecuada la imagen de otros postulantes y se incita al miedo a la ciudadanía. El parlamentario negó estar detrás del producto audiovisual, mientras que el tribunal exhortó a los partidos a respetar los compromisos asumidos en la línea de evitar la violencia, agresión, acoso, insultos y ataques.

En tanto, Urresti también ha planteado un compromiso a sus rivales. En enero, propuso la firma de un acta para que no se otorgue el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.

Con los hechos relatados en este informe llegan los candidatos al debate que organizan El Comercio e IDEA Internacional. El camino al 11 de abril se sigue acortando y continúa marcado por la pandemia. Pero los participantes tendrán una importante medición al inicio de un mes clave de cara a la recta final de la campaña.

