Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Debate presidencial | Revive la presentación de los candidatos
Revive el minuto a minuto del debate en su última fecha
Culminó el ciclo de debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones con miras a los comicios presidenciales del domingo 12 de abril.
Mensaje final de Armando Massé: "No permitamos que nuestro país muera, juntos podemos salvarlo. Vamos Perú con fe".
Mensaje final de Rosario Fernández: “Me siento orgullosa de estar aquí porque soy el pueblo que camina, el ciudadano que habla, el ciudadano que protesta”.
Mensaje final de Wolfgang Grozo: “No volvamos a caer en el error de votar por los mismos. He arriesgado muchas veces mi vida y volvería a hacerlo. A los criminales y corruptos los voy a arrasar”.
Mensaje final de Antonio Ortiz: “Todos unidos trabajemos para sacar adelante este país y brindarle a nuestras futuras generaciones un legado para que ellos construyan”.
Mensaje final de Alfonso López Chau: “Convirtamos esta elección en una sanción moral contra la mafia y los asesinos del pueblo. Hay dos caminos, o votamos por la mafia o votamos por la esperanza, la justicia o el respeto. No podremos conquistar los mercados del mundo si no sanamos, si permitimos la impunidad y no reparamos a las víctimas”.
Mensaje final de César Acuña: “Estoy aquí porque sé trabajar, sé construir, porque creo en un país donde el esfuerzo sí vale. Han querido decir que los jóvenes no piensa, que se les puede comprar y eso sí es grave. Son los jóvenes los que deciden, ellos tienen voz y merecen respeto”.
Mensaje de Rafael Belaúnde: “El Perú merece un quinquenio al menos de concordia para poder desatar las fuerzas productivas, para tener crecimiento con empleo y con integración”.
Mensaje final de José Luna: “No nos engañemos ni engañemos a los peruanos, ninguna de las promesas que hemos escuchado será posible si antes no recuperamos la seguridad. Ratifico mi compromiso de acabar con esa lacra en un año, y si no cumplo, renuncio”.
Mensaje final de Ricardo Belmont: “Esta es mi última batalla, soy el mayor de todos los que están acá, he caminado la cancha, conozco donde están los problemas y si seguimos gobernados por malhechores, corruptos el país no va a cambiar”.
Mensaje final de Jorge Nieto: “Está en juego nuestro futuro, el de nuestras familias, el de nuestros hijos e hijas. Usemos el poder de nuestros votos. He pedido que voten por mí para la presidencia de la República y les pido también que me den la mayoría en el Congreso en primera vuelta para acabar con este sistema corrupto que nos tiene en decadencia permanente”.
Mensaje final de José Williams: “Deseo ver y vivir a un Perú exitoso, a un Perú ganador, a un Perú que venza. Esto lo vamos a conseguir solamente con Avanza País, avanza Perú”.
Culminó la participación de la cuarta terna y con esto acaba el tercer bloque del debate presidencial. En breve comenzará el último bloque en el que los candidatos darán un mensaje final a la ciudadanía.
Rosario Fernández: “Vamos a formalizar a los trabajadores para que estos tengan sus derechos como corresponde. El gran empresario tendrá que pagar sus impuestos como tal”.
Wolfgang Grozo: “Nuestro gobierno se basará en el capitalismo humano, aquel que pone en el centro a las personas, hombres y mujeres emprendedoras. Crearemos el RUC 30 emprendedor con beneficios e incentivos porque ustedes son el gran motor de la economía”.
José Luna: “Quiero dirigirme a los jóvenes que burlonamente les dicen ‘ninis’ porque ni estudian ni trabajan. No son ‘ninis’, ‘nini’ es el Estado que ni da trabajo ni da estudio y las empresas privadas tampoco colaboran porque no los contratan porque no tienen experiencia. Daremos incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas que contraten a jóvenes”.
La cuarta terna está conformada por los candidatos Rosario Fernández, José Luna y Wolfgang Grozo.
Ricardo Belmont: “Innovar para mi es darles la oportunidad a los jóvenes, porque ellos están olvidados, por eso vamos a promover el deporte. Las condiciones no están dadas para los pequeños y medianos emprendedores. Yo conozco este país de arriba abajo, y cuando sea gobierno voy a hacer lo que hizo AMLO en México, ‘Las mañaneras’, pero esta vez se va a llamar ‘Habla el pueblo’ con teléfonos abiertos”.
Rafael Belaunde: “La variable que más explica el empleo es el crecimiento económico, y lo que más explica el crecimiento económico es la inversión privada. De modo que si queremos tener más y mejor empleo, tenemos que tener más y mejor inversión privada, eso se logra con un gobierno serio que respete las reglas de juego”.
Es el turno de la dupla conformada por Rafael Belaunde y Ricardo Belmont.
Jorge Nieto: “Tenemos que reorientar la política económica y trabajar para favorecer ese desarrollo, no es un asunto de ventanitas”.
César Acuña: “Crecer el 3% anual es mediocre, no alcanza para cerrar las brechas. En mi gobierno creceremos un mínimo de 6% por año, activando varios motores de la economía. Plata como cancha para obras como cancha”.
Alfonso López Chau: “El Perú tiene 3 millones 400 mil empresas, de esas, el 99% son micro y pequeña empresa, y de esas, 8 de cada 10 son informales. Para desarrollarnos, necesitamos una excelente política macroeconómica, buenas políticas microeconómicas y buenas políticas sectoriales en educación y salud”.
La segunda terna es conformada por los candidatos Alfonso López Chau, César Acuña y Jorge Nieto.
Armando Massé: “La educación peruana es obsoleta, pues no prepara al joven para el trabajo, por ello proponemos orientación vocacional intensa desde el cuarto de secundario, cursos intensivos de administración básica en quinto de secundaria, y sexto de secundaria voluntario para la formación tecnológica y planificación para el trabajo”.
José Williams: “La inversión privada y el emprendimiento son necesarios para generar empleo. Por ello, necesitamos erradicar la extorsión, sin seguridad no hay garantía para los emprendedores, no hay crecimiento del empleo ni desarrollo. Vamos a formalizar 1.3 millones de trabajadores con gratificaciones, CTS, vacaciones y seguro”.
Antonio Ortiz: “Yo no vengo a administrar pobreza, vengo a generar riqueza, con trabajo digno, industrialización, seguridad y cambio generacional”.
La primera terna de este bloque está conformada por los candidatos Antonio Ortiz, José Williams y Armando Massé.
Comienza el tercer bloque del debate cuyo tema es empleo, desarrollo y emprendimiento.
Ha culminado el bloque de preguntas ciudadanas.
Rosario Fernández responde a una pregunta sobre qué medidas propone para proteger los derechos de las personas de la comunidad LGTB en el país. La candidata dijo que la sexualidad no define al ser humano, ni tiene derecho a ser discriminada “cualquiera que esta fuera”.
Ricardo Belmont responde a una pregunta sobre cómo fortalecerá las capacidades de los servidores públicos para mejorar la calidad de los servicios públicos y atención que brindan a los ciudadanos. "La corrupción ha destrozado este país", dijo el candidato.
Rafael Belaúnde responde a una pregunta sobre qué propuestas tiene para que familias de escasos recursos puedan acceder a una vivienda formal con servicios esenciales. El candidato dijo que se tiene que generar un banco de lotes del Estado.
Dijo que, en un eventual gobierno, pondrá en funcionamiento la red dorsal nacional y regional de fibra óptica. Luego dijo que comprará un satélite de comunicaciones.
Jorge Nieto responde a una pregunta sobre la conectividad en zonas rurales y qué haría para que los niños de las comunidades puedan acceder a una educación digital. El candidato, en primer lugar, se disculpó por haber llegado tarde al debate presidencial. Dijo que por cinco horas la Panamericana Sur fue bloqueada por un grupo de simpatizantes del partido Renovación Popular y por eso no llegó a tiempo al evento.
Wolfgang Grozo responde a una pregunta sobre si promovería la derogación de la ley anti forestal en un eventual gobierno. El candidato indicó que una de las prioridades de su eventual gobierno es el fortalecimiento de la Amazonía.
César Acuña responde a una pregunta sobre qué haría para tratar el problema de alcantarillado y la falta de acceso al agua potable en algunas partes del país. El candidato indicó que implementará un programa social en ese sentido para reducir la brecha. “No puede ser que hoy tengamos familia que compran agua”, sostuvo.
Antonio Ortiz responde a una pregunta sobre qué estrategia tendría su gobierno para desarrollar puertos complementarios al megapuerto de Chancay. El candidato dijo que se tiene que traer al Perú trenes de alta velocidad, de entre 200 y 300 kilómetros por hora.
Armando Massé responde a una pregunta sobre el megaproyecto ferroviario Tren Grau. El candidato dijo que un proyecto ferroviario que una al país, de Tacna a Tumbes y de Tumbes a Tacna, cambiaría para siempre la historia del Perú. "La vía ferroviaria es una solución que debemos alcanzar", sostuvo.
Alfonso López Chau responde a una pregunta sobre qué programas impulsaría para prevenir la delincuencia juvenil. El candidato indicó que su propuesta es que los practicantes, si han pasado una prueba y han sido preparados y cumplido con todos los requisitos, deben quedarse a trabajar en el Estado.
José Luna responde a una pregunta sobre la planificación adecuada de obras públicas y megaproyectos. El candidato dijo que la solución es crear una “supercontraloría” que no dependa de la clase política, donde el contralor sea elegido por voto popular y sea independiente.
José Williams responde una pregunta sobre las reformas que haría para garantizar el abastecimiento de medicamentos en el seguro social. El candidato dijo que se necesita mejorar el primer nivel de salud, postas y servicios médicos. También dijo que se debe atender a los hospitales de segundo y tercer nivel.
Comienza el segundo bloque, en el que los candidatos responderán una pregunta ciudadana.
Finalizó el primer bloque del sexto día de debates del JNE. El tema fue educación, innovación y tecnología.
José Luna dice que duplicará las vacantes de las universidades nacionales, con un presupuesto para formar especialmente a médicos, ingenieros y economistas. Propuso también triplicar Beca 18 y crear un programa Beca 25 para maestrías.
Alfonso López Chau dice que sin innovación, ciencia y tecnología “no habrá futuro, y las tres debe combinarse por el bien del Perú”. Dijo que convertirá a las universidades en plataformas científicas, tecnológicas y de innovación para potenciar las regiones “que serán las que conquisten los mercados del mundo”.
Rafael Belaúnde dice que Beca 18 ha resultado ser un programa fundamental y por eso se tiene que asegurar su sostenibilidad. Propone una modificación a la ley del canon minero para asegurar los recursos para que Beca 18 pueda ofrecer 50 mil becas anuales.
Es el turno de la cuarta terna, conformada por los candidatos Rafael Belaúnde, José Luna Gálvez y Alfonso López Chau
Ricardo Belmont dijo que la educación en el Perú necesita “maestros bien pagados, niños queridos en esos hogares donde se enseñan valores, y con eso ya tenemos a un hombre en construcción”.
La candidata Rosario Fernández dice que, de llegar a la Presidencia, invertirá en innovación del 0,2% al 2% y otorgará bachilleratos económicos y titulación gratuita. También indicó que se homologará los créditos y programas académicos nacionales bajo estándares internacionales “para que las puertas del mundo se abran a todos”.
La tercera terna es integrada por los candidatos Rosario Fernández y Ricardo Belmont.
Antonio Ortiz: “La verdadera educación no es memorizar, es crear nuevos productos. Hoy, nuestros jóvenes terminan el colegio sin oportunidades y nuestro país exporta riquezas, pero no desarrollo. Propongo una educación conectada con la realidad”.
El candidato César Acuña dice que es inaceptable que el 70% de niños no comprenda lo que lee y que el 80% falle al resolver problemas de matemáticas. Añadió que implementará un programa llamado Maestro Digital Perú, para capacitar y certificar de forma gratuita a todos los maestros. A los alumnos dijo que les renovará las tablets cada tres años y a los maestros les dará una laptop.
El candidato Wolfgang Grozo dijo que, de llegar a la Presidencia, duplicará Beca 18 y ejecutará un programa llamado Beca por Impuestos, a fin de que la “gran empresa se comprometa en la educación de nuestros jóvenes”. También dijo que implementará un programa para profesores al que denominó Beca para maestros.
Inicia su participación la segunda terna integrada por los candidatos Antonio Ortiz, César Acuña y Wolfgang Grozo
Armando Massé indicó que el Internet satelital puede servir para que los niños tengan clases dignas y en las postas médicas puedan darse diagnósticos a tiempo. “Se acabó el olvido. Traigo tecnología que yo mismo he probado en el barro y en las alturas”, indicó.
José Williams considera que se tiene que impulsar la educación de los niños y jóvenes en las zonas rurales del país, especialmente las de la selva. “Tiene que haber Internet, bono para los profesores, facilidades para que lleguen, información y tecnología”.
La primera terna está conformada por los candidatos Armando Massé y José Williams. El candidato Jorge Nieto, programado para este primer equipo, aún no llega al debate.
El primer tema sobre el que expondrán los candidatos es educación, innovación y tecnología.
¡Comenzó el debate! Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio dan inicio a la sexta fecha de la exposición de candidatos presidenciales.
Los candidatos ya se encuentran en sus posiciones en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima.
El exalcalde de Lima Ricardo Belmont ingresó al Centro de Convencios de Lima, en San Borja, sin brindar declaraciones a la prensa.
El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, afirmó que 43 mil colegios en el país no tienen agua ni luz. También cuestionó que el Perú tenga “universidades chatarra, que dan títulos que no valen si quiera el papel en el que están impresos”.
El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, dijo que, si bien ha bajado en su intención de voto en las últimas semanas, “he comenzado a subir nuevamente”. Agregó que se enfocará en propuestas durante el debate, pero que si los ataques de sus adversarios afectan su “honor”, él responderá.
A su llegada al Centro de Convenciones de Lima para el último debate, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, refirió que los integrantes del “pacto mafioso” en el Congreso son aquellos que sostuvieron a Dina Boluarte para seguir “medrando el Estado”. Negó su bancada haya sido parte este conjunto.
Debatirán Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).
De igual forma, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País).
Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa.
¿Cómo es el formato y qué temas se debatirán?
En cuanto al formato, cada jornada electoral contará con cuatro bloques. En el primero, los candidatos expondrán sus propuestas durante 1 minuto. Después, cada postulante contará con 2 minutos y medio para dialogar, responder o comentar a partir de la pregunta que realice el moderador/a.
En el segundo bloque, destinado a la “Pregunta ciudadana”, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintos puntos del país, que fueron seleccionadas por un comité de revisión.
En el tercer bloque la dinámica será similar a la primera parte. Cada postulante contará con un minuto para exponer sobre el segundo tema y 2 minutos y medio para realizar comentarios y responder preguntas.
Y en el cuarto y último bloque, dispondrán de un minuto para emitir su mensaje final, orientado a la presentación de visión país y llamado a la acción del voto. Finalmente, esta segunda edición tratará temas como Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.
Los moderadores serán los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio.
De igual forma, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País).
Debatirán Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).
Divididos en ternas, 12 postulantes a Palacio de Gobierno debaten sobre empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Además, como sucedió durante la semana pasada, cada uno de ellos responderá una pregunta ciudadana.
Este miércoles 1 de abril se realiza la sexta y última fecha de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual contará con la presencia de 12 candidatos que expondrán sus principales propuestas con miras a los comicios del 12 de abril.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión, buenas noches.