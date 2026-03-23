El candidato presidencial José Williams (Avanza País) participará este lunes 23 de marzo en la primera fecha del Debate Presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El evento electoral, dividido en dos jornadas y seis fechas, se realizará de forma presencial en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, desde las 8 p.m. hasta las 10:30 p.m.

Los candidatos presidenciales expondrán y confrontarán las principales propuestas de su plan de gobierno con miras a los comicios del domingo 12 de abril.

Este lunes 23 de marzo debatirán 11 candidatos al sillón presidencial, entre ellos José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

LIMA (PERÚ), 23/03/2026.- Debate presidencial JNE 2026: hora, canal y qué candidatos participan este lunes 23 de marzo desde el Centro de Convenciones de Lima. FOTO DEL JNE / JNE

También participarán Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Alex Gonzales (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para todos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021).

Si bien al inicio de la carrera electoral se contaba con 36 candidatos presidenciales, el número se redujo a 35 por el fallecimiento del candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra.

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