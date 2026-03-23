Resumen

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Carlos Álvarez, Yonhy Lescano y Alfonso López Chau protagonizaron un tenso cruce de palabras durante el debate presidencial del JNE | Captura de video
Carlos Álvarez, Yonhy Lescano y Alfonso López Chau protagonizaron un tenso cruce de palabras durante el debate presidencial del JNE | Captura de video
Por Redacción EC

Los candidatos Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Carlos Álvarez (País para Todos) protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones durante su participación en el segundo bloque del primer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).