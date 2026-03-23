Los candidatos Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Carlos Álvarez (País para Todos) protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones durante su participación en el segundo bloque del primer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Aunque los integrantes de dicha terna tenían que exponer sus propuestas sobre temas importantes como seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, además de integridad pública y combate a la corrupción, no faltaron los dardos que encendieron el ambiente en el Centro de Convenciones de Lima.

Lescano acusó a López Chau de haberle mentido al país y dijo que no se puede creer lo que propuso en el debate.

“Los candidatos que me acompañan han hecho una serie de propuestas, hay que preguntarles una cosa: por qué el señor López Chau estuvo encarcelado, sentenciado por delito de asalto y robo y no lo dijo, le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país por un delito tan grave. ¿Se le puede creer lo que ha dicho hoy día a un señor que le ha estado mintiendo permanentemente al país?”, indicó Lescano.

En su respuesta, el aspirante de Ahora Nación dijo que Lescano “miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio”.

“El, más bien, tiene que explicar su hoja de vida. Mientras yo protegía a los estudiantes de la UNI, él cobraba su cheque de asesor del Congreso, eso es lo que tiene que explicar”, contestó López Chau.

También arremetió contra Carlos Álvarez

Yonhy Lescano expresó sobre el candidato de País para Todos, Carlos Álvarez, que “colaboró con (Vladimiro) Montesinos” y que hacía los sketches cómicos para “ridiculizar a los opositores de (Alberto) Fujimori a cambio de dinero”.

En su defensa, Álvarez dijo que le extraña que Lescano, “un político con tanta experiencia tenga que descender a este nivel de ataques arteros”.

“No voy a responder a ese tipo de ataques, pero sí me llama la atención del señor Lescano este ataque, porque el 25 el congresista Zevallos fue tres veces a mi oficina a pedir que nos aliemos como partido y estar juntos en una plancha presidencial. No sé qué pasó, porqué tanto ataque ahora. No hablemos tanto de temas que en el pasado suelen ser esqueletos, que están allí y saltan a la vista: a mí el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra ‘gracias por sus servicios’”, manifestó.

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