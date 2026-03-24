El prófugo de la justicia Vladimir Cerrón es uno de los 12 candidatos presidenciales incluidos en la lista de participantes de la tercera fecha del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Desde la clandestinidad, Cerrón postula la jefatura de Estado de la mano de su partido político, Perú Libre. Y en ese contexto, el JNE lo incluyó en el sorteo de las ternas de los debates.

Sin embargo, durante la organización del debate presidencial, los partidos acordaron que la participación de los aspirantes a Palacio de Gobierno será solo presencial. Y sobre Cerrón pesa una orden de captura y de prisión preventiva.

Por ejemplo, en el bloque sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, el prófugo de la justicia figura para debatir con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos.

Estas son las ternas del debate de este martes

Es más Cerrón, quien lleva más de dos años y medio sin dar la cara a la justicia y debe responder por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado, figura en la terna para debatir sobre integridad y lucha contra la corrupción.

Según el programa del JNE, debería compartir podio con Roberto Sánchez y la candidata Fiorella Molinelli.

Estas son las ternas en el tema de lucha contra la corrupción

En uno de sus intentos porque se le levanten las órdenes de captura y prisión preventiva por 24 meses que pesan en su contra, el político acudió al Tribunal Constitucional.

En dicha instancia se encuentra pendiente de resolución un recurso de hábeas corpus contra ambas medidas dictadas en el marco del caso “Aportes a Perú Libre”, donde es investigado por presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.