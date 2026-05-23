Resumen

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Se realizará este domingo 24 de mayo.
Se realizará este domingo 24 de mayo.
Por Redacción EC

Este domingo 24 de mayo, el equipo técnico de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participará en el primer debate con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y tendrá al frente al equipo de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) para confrontar sus propuestas en seis temas clave. El debate se realizará desde las 8 p. m., en el local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicado en el Jr. Nazca 598, Jesús María.

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