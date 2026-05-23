Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este domingo 24 de mayo, el equipo técnico de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participará en el primer debate con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y tendrá al frente al equipo de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) para confrontar sus propuestas en seis temas clave. El debate se realizará desde las 8 p. m., en el local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicado en el Jr. Nazca 598, Jesús María.
- Roberto Sánchez sobre Julio Velarde: “Estamos de acuerdo con un diálogo institucional, veamos la sucesión de manera dialogada”
- JNJ evaluará recurso de José Domingo Pérez mientras continúa en campaña con Roberto Sánchez: ¿Podría volver a la fiscalía?
- Datum se pronuncia sobre las diferencias entre su conteo rápido y los resultados finales de la ONPE
- Las contradicciones de Roberto Sánchez y JP sobre Velarde, el BCR y otros temas económicos claves de cara al balotaje