Luis Galarreta, candidato de Fuerza Popular a la primera vicepresidencia, anunció que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se sumó al equipo técnico de su partido, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026

En declaraciones a los periodistas poco antes del debate de equipos técnicos, Galarreta indicó que Loza Ávalos apoyará a su partido político como asesora legal.

“Giulliana Loza es nuestra asesora legal”, dijo a su llegada a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se realizará el debate técnico entre los especialistas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Precisamente, Giulliana Loza llegó junto a Galarreta y los demás integrantes del equipo técnico que participará en la exposición de propuestas, este domingo 24 de mayo.

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“La expectativa es que la ciudadanía pueda ver la diferencia entre la propuesta de orden que tiene Fuerza Popular frente al caos, la propuesta de orden de seguridad, la propuesta de orden en economía, la propuesta de orden de llevar programas sociales de verdad a la gente más humilde frente a una continuidad”, expresó Luis Galarreta.

Giulliana Loza ha sido abogada de Keiko Fujimori en diversas investigaciones y procesos.

Cabe indicar que el equipo técnico de Fuerza Popular está integrado por Vladimiro Huaroc (Reforma del Estado), Rosángella Barbarán (Juventud y deporte), Marco Antonio Vinelli (Agricultura y medio ambiente), Carlos Neuhaus (Infraestructura), Luis Carranza (Economía y generación de empleo) y José Recoba Martínez (Salud).

Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentarán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que deberá elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al próximo presidente de la República.

El debate de los especialistas de cada agrupación se llevará a cabo en la sede del JNE, en Jesús María, a las 8:00 p.m., y tendrá una duración aproximada de una hora con cuarenta minutos.

La moderación estará a cargo de los periodistas Fátima Chávez y Ricardo Alva.