Resumen

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(Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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Por Redacción EC

Luis Galarreta, candidato de Fuerza Popular a la primera vicepresidencia, anunció que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se sumó al equipo técnico de su partido, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026

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