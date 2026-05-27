Resumen

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El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. (Foto: GEC)
El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La defensa legal del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, afirmó que el informe de la Contraloría General de la República sobre las presuntas responsabilidades encontradas ante las irregularidades producidas en la primera vuelta de las Elecciones Generales no acredita una participación directa de su patrocinado en los hechos observados.

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