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Defensoría se pronunció y exige la separación de funcionarios responsables del traslado del material hallado. (Foto: Andina)
Defensoría se pronunció y exige la separación de funcionarios responsables del traslado del material hallado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo exige la “separación inmediata” de los funcionarios del sistema electoral responsables de la custodia del material hallado en la vía pública según un a denuncia periodística.

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