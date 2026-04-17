La Defensoría del Pueblo exige la “separación inmediata” de los funcionarios del sistema electoral responsables de la custodia del material hallado en la vía pública según un a denuncia periodística.

En su comunicado, precisan que esta medida debe aplicarse de comprobarse la originalidad de las ánforas reportadas inicialmente en el reportaje de Willax emitido este 16 de abril.

El organismo expresó su preocupación ante el hallazgo de material electoral que no contaba con el resguardo de las fuerzas del orden. Según el pronunciamiento oficial, esta información revela que material electoral en cuestión estuvo “sin el resguardo de las fuerzas del orden encargados de la cadena de custodia”.

🚨𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗜́𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗔𝗫 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢́𝗡, 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗟… pic.twitter.com/46afOFoqyT — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 17, 2026

Según Willax, el material encontrado es de cuatro mesas de sufragio del distrito de Santiago de Surco que operaron el domingo 12 de abril que tenían cédulas de votación y fueron localizadas en la vía pública sin vigilancia alguna.

En respuesta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) atribuyó el incidente a un “error involuntario” de su personal durante el traslado de los elementos. La institución detalló que cuatro cajas quedaron en la maletera de un vehículo contratado para el repliegue hacia la oficina descentralizada.

Actualmente, el material recuperado se encuentra bajo investigación y su pérdida ha sido registrada mediante una denuncia policial por la ONPE. El ente electoral aseguró que los votos de las mesas afectadas ya fueron procesados y publicados en su portal de resultados.