Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Defensoría del Pueblo exige la “separación inmediata” de los funcionarios del sistema electoral responsables de la custodia del material hallado en la vía pública según un a denuncia periodística.
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