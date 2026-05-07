La Defensoría del Pueblo presentó este jueves 7 de mayo su informe de observación sobre las elecciones generales del 12 de abril y señaló que “no existen pruebas fehacientes de fraude” aunque sí hubo situaciones irregulares.

“No existen pruebas fehacientes de fraude electoral. (...) Sin embargo, sí cuestionamientos a hechos irregulares en la cual era evidente que participaron activamente y de manera pasiva representantes del sistema electoral como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones”, indicó el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez en conferencia de prensa.

“No hay indicio de fraude, porque este solo se puede dar bajo dos principios, primero con demostrada intencionalidad del dolo y segundo, que esté acompañado de una actividad sistemática, porque una sola persona no puede hacerlo”, insistió.

Asimismo, Gutiérrez calificó los cuestionamientos a la serie 900 como “infundados”, ya que a través de esta serie lo que se ha hecho es “aperturar más locales de votación a lo largo y ancho del país para que se permita sufragar a los lugares más alejados del Perú”.

Indicó que en esos lugares hubo un ausentismo de más 36% superando el promedio nacional, mientras que el voto en blanco superó el 20% y el nulo el 7%.

También, pidió al Ejecutivo disponer la presencia de los miembros de las FF.AA. para intervenir frente a la violencia o amenazas que pudieran sufrir los miembros de mesa en la segunda vuelta electoral. Del mismo modo, que se encarguen del despliegue del material electoral.