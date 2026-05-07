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Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo. (Foto: Andina)
Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo presentó este jueves 7 de mayo su informe de observación sobre las elecciones generales del 12 de abril y señaló que “no existen pruebas fehacientes de fraude” aunque sí hubo situaciones irregulares.

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