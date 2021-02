Conforme a los criterios de Saber más

La presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, designado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Delia Revoredo, invocó a los candidatos a la presidencia y al Congreso a dar el ejemplo y cumplir con las normas sanitarias durante la actual campaña para los comicios de abril, a fin de no propagar el coronavirus (COVID-19).

En entrevista con El Comercio, consideró que se debería tipificar algún delito que sancione a los candidatos que sean electos y que no cumplan con sus propuestas de campaña.

Indicó que el tribunal elaborará un plan para seguir el ritmo de las campañas electorales y verificar que cumplan con el Pacto Ético Electoral, así como las normas sanitarias.

¿Cúal será la tarea principal del Tribunal de Honor que usted preside?

Yo entiendo que lo más importante, la tarea principal del Tribunal de Honor es estar atentos a que distintos partidos políticos y los políticos mismos, los individuos, cumplan con la regla de la ética que se han comprometido ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Durante el Pacto Ético se ha enfatizado mucho en que en esta campaña atípica hay temas fundamentales, como hacer una campaña con las medidas sanitarias adecuadas…

Es cierto que en esta época hay dos situaciones nuevas o distintas. Una es la pandemia, el Covid-19, que nos fuerza a llevar la mayor parte de nuestras conversaciones o reuniones virtualmente. Felizmente, todos los avances tecnológicos de hoy (viernes 29/1) fueron, por ejemplo, virtuales y han participado 17 partidos políticos y más de siete u ocho instituciones, y todo ha sido muy efectivo, muy rápido.

Es una muestra de que sí pueden hacer las cosas de manera virtual, sobre todo los candidatos, los llamados a hacer conciencia sobre la impertinencia de las reuniones presenciales….

Pero claro, los candidatos y los partidos políticos tienen que ponerse las pilas para llegar a la ciudadanía, a sus votantes, de manera virtual más que presencial. Eso, por un lado. Y, por otro lado, tienen que extremar y dar el ejemplo, creo yo, de cómo cuidarse, de no contagiarse. Creo que está en las manos de los candidatos, como del Congreso, dar el ejemplo usando la mascarilla, guardando la distancia social, obedeciendo las directrices del Gobierno para que la pandemia no siga avanzando más, como lo esta siendo en nuestro país.

Y desde el Tribunal de Honor ¿Cómo fiscalizar o cómo se procederá si los candidatos incumplen las directivas sanitarias?

Bueno, nosotros aún no hemos tenido la primera reunión. Recién se ha conformado y recién espero convocar a los miembros del Tribunal de Honor para tratar varios asuntos. En la lista de los asuntos que tengo por tratar está cómo seguir el paso y constatar que los candidatos realmente cumplan con las directrices del Gobierno sanitarias para evitar que el Covid-19 siga avanzando de esta manera tremenda.

Otro aspecto es la promoción del voto informado. Y parte de esa labor también la cumplen los candidatos dando y compartiendo información fidedigna…

Están las redes sociales, ya que no se pueden reunir presencialmente como hubieran querido todos, pero dentro de estas redes sociales también pueden traducirse en malos enfoques, envidias, insultos, malas palabras. un poco que las redes sociales resisten todo. Y el Tribunal de Honor va a estar también atento a esto.

Claro, porque muchos candidatos usan las redes activamente, pero muchos de ellos incurren en compartir ‘fakes news’ o, por ejemplo, encuestas falsas….

Es bien importante, en estos casos, que los medios nos ayuden, porque cualquiera puede denunciar casos que me comenta. Si acuden al Tribunal de Honor para hacernos ver o denunciar que están ocurriendo estas faltas al Pacto ético, lo agradeceríamos.

En esa línea ¿cómo debe conducirse un buen candidato?

Yo creo que lo principal es decir la verdad, decir toda la verdad. No guardarse cosas que no les conviene que la gente sepa. Hay que decir la verdad. Nosotros hemos visto, con mucha pena, y hemos visto cómo candidatos presidenciales y al Congreso también nos ofrecían el oro y el moro, y no cumplían con su promesa, porque no tenían la intención de cumplirla. Nos mentían cuando eran candidatos y, una vez que lograban el cargo, incumplían esa promesa. Entonces, [hay que] pensar que nosotros los elegimos porque nos prometieron eso, y después no cumplieron. Creo que en nuestra legislación falta la tipificación de un delito, porque creo que es un gravísimo delito que frustren y engañen así a la ciudadanía, a nosotros. Que votamos porque ha prometido ´A´ y cuando sale elegido con nuestros votos, sin embargo, no hace ´A´ sino ´Z´ o ´Y´ y nos defraudan. Eso es un engaño o es una falta de responsabilidad tremenda que debe ser castigada que debe servir de escarnio para los demás para que no nos mientan.

El Comercio dio cuenta días atrás, por ejemplo, que una candidata había sido detenida con droga. Entonces ¿no es responsabilidad de los partidos políticos filtrar a sus candidatos?

Por su puesto, y de eso también nos tenemos que ocupar. Hay tanto que tenemos que hacer, pero necesitamos la ayuda de todos ustedes. De los periodistas también.

Sin desmerecer el trabajo del Tribunal de Honor, ¿qué peso tienen los pronunciamientos que pueda emitir el tribunal?

Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de pronunciamiento, con distinta carga, pero también podemos denunciar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, sí es efectivo.

Entonces, ¿no queda solo en pronunciamiento y sus denuncias al jurado pueden ser causal de separación de la contienda electoral?

Puede quedar en un pronunciamiento si es que consideramos que eso basta. Pero si la falta es muy grave, podemos ir al jurado y ellos (aplicar) ya con todas las sanciones que tienen, que pueden ser muy serias y muy radicales.

