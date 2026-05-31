El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio entrarán en vigencia diversas restricciones electorales en todo el país con motivo de la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 7 de junio.

Según precisó la institución, una de las principales medidas será la prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de la elección a través de medios de comunicación. La restricción se sustenta en el artículo 191° de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y su incumplimiento puede ser sancionado con multas de entre 10 y 100 UIT.

Asimismo, desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio quedarán prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. De acuerdo con el artículo 190° de la LOE, quienes infrinjan esta disposición podrían enfrentar penas de cárcel no menores de tres meses ni mayores de dos años.

Informan sobre restricciones de cara a la segunda vuelta presidencial.

El organismo electoral también recordó que desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio quedará suspendida toda clase de propaganda política. Ese mismo día comenzará la denominada “ley seca”, que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas desde las 08:00 horas del sábado hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

La vulneración de esta medida puede ser sancionada con penas de hasta seis meses de prisión y multas equivalentes al 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días, conforme a lo establecido en el artículo 390° de la Ley Orgánica de Elecciones.

Durante la jornada electoral también estarán prohibidos los espectáculos públicos al aire libre, así como las reuniones de electores.

El JNE indicó que sus fiscalizadores realizarán operativos en distintas regiones del país para supervisar el cumplimiento de las disposiciones electorales.