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Restricciones electorales están comprendidas en la Ley Orgánica de Elecciones. (Foto: Andina)
Restricciones electorales están comprendidas en la Ley Orgánica de Elecciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio entrarán en vigencia diversas restricciones electorales en todo el país con motivo de la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 7 de junio.

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