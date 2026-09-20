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Resumen

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Autoridades regionales bajo la lupa. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Autoridades regionales bajo la lupa. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Por Laboratorio Universitario de El Comercio

De todas las propuestas revisadas en los planes de gobierno regional 2023-2026, solo cuatro de cada diez podían someterse a una verificación de manera objetiva. La investigación del Laboratorio Universitario de El Comercio “Dicho y hecho” llegó a este resultado tras contrastar los planes con fuentes oficiales, legislación vigente, redes sociales y medios locales.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.