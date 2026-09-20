Loreto es el caso más extremo: ninguna de las propuestas identificadas en el plan de gobierno de la agrupación ganadora cumplió los criterios para ser medida. Fueron clasificadas como declaraciones generales o propuestas fuera de las competencias regionales, por lo que no fue posible evaluar su cumplimiento con esta metodología.

Finalmente, 1.421 propuestas sí pudieron ser medidas. Y de ellas, se encontró que solo el 12% se cumplieron, 39% siguen en proceso y 49% fueron clasificadas como incumplidas porque no se encontró evidencia de ejecución en las fuentes revisadas.

Las diferencias entre regiones son amplias. Incluso entre aquellas con una cantidad suficiente de propuestas medibles, ninguna supera una cuarta parte de cumplimiento. En algunos casos, la proporción de compromisos ejecutados no llega al 5%. Lima Metropolitana, además, registra una tasa de incumplimiento del 73,7% dentro del universo de propuestas evaluadas.

Salud fue el sector que concentró más propuestas, seguido de educación, cultura, ciencia y tecnología, y gestión institucional. La distribución muestra en qué temas se concentran las ofertas de los candidatos, independientemente de su posterior cumplimiento.

—Valioso aporte—

En el Perú, no existe una plataforma pública que reúna y permita consultar de esta manera el cumplimiento de las propuestas de los gobiernos regionales. “Dicho y hecho” busca facilitar este seguimiento: cualquier ciudadano puede consultar qué ofreció su autoridad, qué ocurrió con cada propuesta y qué evidencia sustenta la clasificación.

Antes de esta publicación, El Comercio solicitó el descargo de los gobiernos regionales a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), así como de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.

El Laboratorio Universitario es un programa de El Comercio que forma a estudiantes de distintas carreras en periodismo de datos, nuevas narrativas y tecnología, integrándolos a la producción de proyectos periodísticos reales.

El análisis, la investigación y el desarrollo metodológico de “Dicho y hecho” estuvieron a cargo de alumnos de la carrera de Humanidades Digitales de la Universidad del Pacífico, mientras que el diseño y desarrollo de la plataforma estuvieron a cargo de estudiantes de la UPC y de la Universidad de Lima. Hoy el programa forma a más de 60 alumnos de 12 carreras universitarias.

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