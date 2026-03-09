En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato a diputado Diethell Columbus, de Fuerza Popular, consideró que la omisión de sentencia en su hoja de vida por parte de Américo Orosco, postulante de su partido por Madre de Dios, es un hecho “grave”.

Indicó que desde su punto de vista, Orosco tiene una responsabilidad no solo partidaria, sino que el Ministerio Público tendría que tomar cartas en el asunto por no consignar dicha sentencia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según reveló “Cuarto Poder”, fue condenado a seis años de prisión por el delito de homicidio calificado tras disparar contra un hombre en el 2013. Pese a ello, la víctima sobrevivió al ataque.

“Lo que sí es condenable -y es una opinión personal- es que este señor Orosco, el hecho que se ha sindicado ayer en Cuarto Poder es grave, gravísimo- no haya sincerado el tema con el partido y tendrá una responsabilidad interna no solo partidaria, sino que el Ministerio Público va a tener que tomar cartas en el asunto”, expresó Columbus.

“Si tienes antecedentes y el señor, obviamente a diferencia de nosotros, él sí sabe que tenía un antecedente porque es el directamente implicado en la situación, va a tener que responder ante la autoridad del Ministerio Público”, agregó.

Asimismo, señaló que la Ventanilla Única del JNE no reportó ningún antecedente en el caso de Américo Orosco y dijo que no es la primera vez que dicho mecanismo del máximo organismo electoral falle.

“Nosotros somos un partido que sigue los canales institucionales. El canal institucional es que se consulte a todos por la Ventanilla Única del Jurado Nacional de Elecciones, que se conecta con la base de datos del Poder Judicial, y el personero legal del partido lo que nos ha dicho es: ‘todos han sido filtrados y no ha sido reportado nada de esto’”, subrayó.

“No solamente es el filtro del partido y de la Ventanilla Única porque todas las candidaturas son presentadas ante los jurados electorales especiales, quienes vuelven a revisar el tema de la ventanilla y si es que hay algún tipo de inconsistencia, y si las hay te reportan y te dicen: inadmisible tu candidatura o tu lista por estas observaciones, y no ocurrió”, añadió.

No obstante, Diethell Columbus remarcó que esa situación “no quita” que el candidato por la región Madre de Dios no haya reportado esta condena. “Él va a tener que explicar qué es lo que está sucediendo en este tema, hay un mecanismo del partido”, sentenció.

Cabe precisar que según “Cuarto Poder”, en las listas de Fuerza Popular aparecen en total 28 candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados con sentencias firmes por distintos delitos.