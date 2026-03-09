Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diethell Columbus, candidato a diputado por Fuerza Popular, fue entrevistado en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Diethell Columbus, candidato a diputado por Fuerza Popular, fue entrevistado en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato a diputado Diethell Columbus, de Fuerza Popular, consideró que la omisión de sentencia en su hoja de vida por parte de Américo Orosco, postulante de su partido por Madre de Dios, es un hecho “grave”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.