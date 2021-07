Dina Boluarte, vicepresidenta electa, afirmó que insistirán en su propuesta de aprobar una Asamblea Constituyente a través de un referéndum, a fin de redactar una nueva Constitución Política que reemplace a la de 1993.

En entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia TV, indicó que el presidente electo, Pedro Castillo, tendrá un gabinete ministerial “sobrio, sereno, técnico y profesional”, a fin de enfrentar la crisis económica.

“Creo que con el trabajo vamos a ir ordenando poco a poco el país, además proponiendo un gabinete sereno sobrio, técnico y profesional para enfrentar de manera seria los problemas que no solo en campaña hemos podido verificar, sino que tenemos 200 años de que el Perú no ha caminado más allá de lo que ha permitido una economía dominante en el país, que no somos todos, es un grupo”, expresó.

“Nosotros estamos proponiendo hacer un referéndum, poner en consulta a la población peruana y que el pueblo peruano decida por referéndum si vamos o no a una Asamblea Constituyente. Ese es el mecanismo , en primer lugar, que vamos a proponer al pueblo peruano”, agregó.

Boluarte también pidió “deponer” las actitudes que han provocado la polarización en el Perú durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, a fin de enfrentar los problemas del país.

“Creo que es responsabilidad de todo los peruanos, de las empresas, de los que vienen a invertir al país, del sector económico, de la prensa inclusive, que es el momento de deponer estas actitudes que han polarizado al país”, subrayó.

“La polarización no va a generar mejores economías, mejor salud, mejor educación. El país polarizado no va a encontrar una ruta de unidad”, sentenció la vicepresidenta electa.

La semana pasada, el presidente electo, Pedro Castillo, reiteró en su cuenta en Twitter su propuesta de aprobar una nueva Constitución Política, “aprobada en democracia” y “sin amenazas golpistas”.

Indicó que solo así se avanzará “dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

“El Perú del Bicentenario merece una Constitución forjada desde el diálogo pluricultural, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos/as. Una constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas”, expresó.

