Resumen

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El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, es ahora abogado de Juntos por el Perú. (Foto: Andina)
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, es ahora abogado de Juntos por el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El abogado de Juntos por el Perú, Duberlí Rodríguez, señaló que debe ser Roberto Sánchez quien tiene que responder por llevar en las filas de su partido a una persona como César Tito Rojas, quien es un exdirigente de Movadef, partido ligado al grupo terrorista Sendero Luminoso.

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