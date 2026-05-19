El abogado de Juntos por el Perú, Duberlí Rodríguez, señaló que debe ser Roberto Sánchez quien tiene que responder por llevar en las filas de su partido a una persona como César Tito Rojas, quien es un exdirigente de Movadef, partido ligado al grupo terrorista Sendero Luminoso.

En conversación con Cuentas Claras, el exmagistrado del Poder Judicial indicó que la presencia de Tito Rojas puede ser cuestionable desde el punto de vista político, aunque jurídicamente no tiene una condena por lo que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio político.

En #CuentasClaras, Duberlí Rodríguez, abogado de Juntos por el Perú, sobre presencia de exdirigente del Movadef: "Esa es una respuesta que tiene que dar Roberto Sánchez [...] Eso depende del cristal con que se mire"



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“Políticamente uno podría cuestionarlo, pero desde el punto de vista estrictamente legal, si esa persona no está inhabilitada, no tiene una sentencia condenatoria -aun si fuera en primera instancia- ha participado y la ciudadanía lo ha respaldado”, dijo.

“Esa es una respuesta (la presencia de César Tito Rojas) que tendría que dar Roberto Sánchez. En el partido que yo he postulado -Venceremos- no hemos tenido ese problema pero ellos tendrán sus razones”, agregó.

Sobre su opinión personal, dijo escuetamente que “depende del cristal con que se mire”. “No se si él habrá aceptado o no, formar parte de esa organización”, indicó.

César Tito Rojas, es un exdirigente del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), y desempeñó roles relevantes en esa agrupación que hacía apología del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Fue miembro del comité provincial en Puno y participó en la organización interna del movimiento.

Reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote) señalan que entre el 2000 y el 2004 habría visitado a internos por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.