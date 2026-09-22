El Comercio y América Multimedia realizan este miércoles un nuevo foro político para abordar los desafíos nacionales. El evento convocará a los tres principales candidatos a la alcaldía de Lima, además del presidente del Congreso, Miguel Torres, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

El encuentro -titulado “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”- se desarrollará en la sede de América Multimedia desde las 8:30 a.m.

LEE TAMBIÉN: JNE sortea orden de participación en las dos fechas del debate para la Alcaldía de Lima este lunes 21 y martes 22

La jornada está dividida en tres segmentos. Cada espacio de discusión abarcará un eje prioritario de la agenda institucional y social del país.

El primer bloque estará dedicado a la elección municipal y contará con la participación de candidatos al sillón metropolitano, quienes presentarán y contrastarán sus propuestas de gestión. Esta presentación será transmitida en vivo por Canal N y el canal oficial de YouTube de El Comercio.

En un segundo bloque del foro participará el presidente del Congreso, Miguel Torres, quien expondrá las prioridades legislativas.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli detallará las estrategias para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

El Comercio y América impulsaron durante este año diversos encuentros de análisis sobre la realidad nacional. Este nuevo foro se sumará a la búsqueda de diálogo y pluralidad de propuestas tras los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 21 y 22 de setiembre.