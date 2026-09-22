El Comercio y América Multimedia realizan este miércoles un nuevo foro político para abordar los desafíos nacionales. El evento convocará a tres candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima para que expongan sus propuestas electorales.
El Comercio y América Multimedia realizan este miércoles un nuevo foro político para abordar los desafíos nacionales. El evento convocará a tres candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima para que expongan sus propuestas electorales.
Por Redacción EC

El Comercio y América Multimedia realizan este miércoles un nuevo foro político para abordar los desafíos nacionales. El evento convocará a los tres principales candidatos a la alcaldía de Lima, además del presidente del Congreso, Miguel Torres, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

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