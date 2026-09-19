El Comercio y América Multimedia realizarán un nuevo foro político para abordar los desafíos nacionales. El evento convocará a tres candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima para que puedan exponer sus propuestas electorales.

El encuentro titulado “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país” se efectuará este miércoles 23 de septiembre. La actividad pública se llevará a cabo en las instalaciones de la sede de América Multimedia.

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La jornada está estructurada en tres bloques temáticos independientes. Cada espacio de discusión abarcará un eje prioritario de la agenda institucional y social del país.

El primer segmento reunirá a tres de los principales postulantes a encabezar la Municipalidad de Lima durante los próximos cuatro años. Los candidatos metropolitano contrastarán sus planes de gestión ante la ciudadanía durante la jornada.

La difusión del debate edilicio llegará a todo el territorio nacional por plataformas audiovisuales en directo. Canal N y el canal oficial de YouTube de El Comercio ofrecerán la señal simultánea del intercambio de propuestas.

La cita contará con la presencia del presidente del Congreso de la República, Miguel Torres. El titular de la Mesa Directiva del Senado expondrá las prioridades legislativas para el próximo quinquenio.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, integrará también el panel de autoridades invitadas. El representante del Poder Ejecutivo detallará las estrategias oficiales ante el fenómeno de El Niño en las regiones.

Las firmas organizadoras impulsaron durante el año 2026 diversos encuentros de análisis sobre la realidad nacional. Este nuevo foro se sumará a la búsqueda de diálogo y pluralidad de propuestas tras los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 21 y 22 de setiembre.