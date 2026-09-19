Tres candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima expondrán sus planes para la capital en el foro de El Comercio y América.( Foto: Municipalidad de Lima)
Tres candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima expondrán sus planes para la capital en el foro de El Comercio y América.( Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

El Comercio y América Multimedia realizarán un nuevo foro político para abordar los desafíos nacionales. El evento convocará a tres candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima para que puedan exponer sus propuestas electorales.

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