Al 82% de actas contabilizadas por la ONPE, la composición del nuevo Congreso está casi definida y se cumple todo lo que se pudo advertir durante la campaña: una representación inexperta, con alta probabilidad de falta de cohesión en las bancadas y varios rostros con antecedentes e investigaciones en curso.

Esta es la primera elección en la que se ven los efectos de la prohibición de la reelección parlamentaria. Solo hay nueve exlegisladores de períodos anteriores al 2016 que volverían a tener una curul. Esto representa apenas un 7% de experiencia, pero podría elevarse a 15% si contamos a virtuales congresistas que registran que trabajaron como asesores legislativos.

No solo es bajo el nivel de experiencia registrado, sino que no todos los perfiles son destacables. Entre los excongresistas que regresan están José Luna (Podemos), quien afronta detención domiciliaria, o la exasesora Leslie Olivos (Fuerza Popular), quien fue excluida de las elecciones del 2020 por no haber consignado una sentencia. En este proceso no cometió el mismo error, pero no detalló que su sentencia fue por falsificación de documentos “en agravio del Congreso”.

—Poca trayectoria—

Exactamente 101 congresistas electos –el 78% del total– no registran experiencia alguna en altos cargos de gestión pública. De los 37 posibles congresistas que tendría Perú Libre, la bancada más numerosa, solo dos tienen experiencia: Alfredo Pariona, exalcalde distrital de Nuevo Occoro (Huancavelica), y Óscar Zea, exregidor provincial de Huancané (Puno).

A esto se suma que el 31% de los virtuales congresistas no se encuentra afiliado al partido por el que postuló; mientras que el 54% se afilió a última hora, en setiembre del 2020.

Además, el 25% de los virtuales congresistas postuló en anteriores procesos con una camiseta política distinta a la que representa ahora. Dos de los que registran más cambios de camiseta son excongresistas: José Elías y Enrique Wong, de Podemos Perú.

