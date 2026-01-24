Fiorella Cubas
Fiorella Cubas

El legajo oculto de Ronald Atencio: Candidato presidencial fue intervenido en auto requerido por robo y por insultar a PNP
Documentos policiales a los que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio revelan que Ronald Atencio, candidato presidencial de la alianza izquierdista Venceremos, estuvo involucrado en dos intervenciones policiales vinculadas a presuntos delitos contra el patrimonio y resistencia a la autoridad.

