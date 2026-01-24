El legajo oculto de Ronald Atencio: Candidato presidencial fue intervenido en auto requerido por robo y por insultar a PNP

Los partes de la PNP dan cuenta de una detención al hoy candidato por insultar a efectivos policiales en la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez, en el 2015, y por manejar un vehículo con orden de captura por robo agravado en el 2016.

Auto requisitoriado

El 20 de diciembre de 2016, alrededor de las 5:15 p.m., Atencio fue intervenido en el kilómetro 35 de la Carretera Central, en Chosica. La intervención estuvo a cargo de una patrulla motorizada de la Policía Nacional del Perú, liderada por el suboficial Olshen Mamani Valencia.

Según el parte policial, Atencio conducía una camioneta Hyundai H-1 blanca con placa de rodaje D5Q-509. Al realizar la consulta en los sistemas policiales, se detectó que sobre el auto pesaba una orden de captura vigente por el delito de robo agravado, registrado el 4 de octubre de 2016 en la Comisaría de Canto Rey (San Juan de Lurigancho).

Ante esta contingencia, Atencio fue detenido y el vehículo —junto con las llaves y la tarjeta de propiedad— fue puesto a disposición de la autoridad. Tras ello, el hoy candidato presidencial fue conducido a la Comisaría de Chosica.

Consultado por la intervención, Atencio sostiene que se habría originado por un presunto caso de clonación de placas y que el vehículo se lo había prestado una clienta, María Vega Pando. El exasesor de Guillermo Bermejo aseguró que la Fiscalía ordenó la devolución del vehículo, pero que este acto no se registró oportunamente en el sistema de la Diprove. Sin embargo, dichos elementos no figuran en los documentos policiales revisados por esta Unidad de Investigación.

“La policía lo que tenía que hacer era un oficio de levantamiento del orden de captura del carro. Entonces como no todo estaba informatizado, al menos en esa época, entre que ellos elaboren el oficio y lo manden a la Diprove y que el sistema levante la captura, no se hizo”, anotó.

Ronald Atencio durante la lectura de sentencia de Guillermo Bermejo. (Foto: CSNJPE)

Atencio comentó que hacía uso frecuente del vehículo ya que su clienta le había dado el auto para que acuda a la comisaría, a diligencias y otros encargos. Sin embargo, aquel día, según su propio relato, venía regresando del club de esparcimiento del Colegio de Abogados en Chosica. El vehículo que conducía Atencio presentaba, además, una denuncia por robo en el 2014. Y también estaba vinculado a un proceso de apropiación ilícita, según registran partes policiales.

Agravio a policías

Un año antes de ser intervenido en Chosica, el 21 de setiembre del 2015, Ronald Atencio fue conducido a una oficina policial tras protagonizar un incidente en la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El documento policial señala que Atencio acudió a la dependencia para denunciar la pérdida de su billetera. No obstante, al retirarse, insultó al suboficial Edson Noriega Cáceres, quien cumplía funciones de vigilancia en la puerta de ingreso. Pese a las advertencias de los efectivos, el abogado persistió en los agravios, dirigiendo “palabras subidas de tono” a los policías presentes. Tras ello fue conducido al Departamento de Delitos para las diligencias correspondientes, por haber insultado a efectivos correctamente uniformados y en ejercicio de sus funciones.

Consultado por el episodio, Atencio admitió los insultos pero minimizó los hechos. “Le dije inepto […] Ni siquiera es un delito. Se tramitó como falta. El policía se sintió ofendido por lo que le había dicho”.

El candidato presidencial aseguró que tuvo esa reacción porque no atendieron oportunamente su denuncia. Indicó que el caso no tuvo mayores consecuencias y dijo —sin precisar fechas ni documentos— que habría sido archivado. “Creo que alguna vez me llegó un documento de archivo. Porque ya, mira, tantos años que ha pasado, tantos casos, pero si mal no recuerdo me llegó en algún momento una resolución de ese [caso] ”.

Cliente maderero bajo la lupa

Ronald Atencio fue abogado y asesor de César Villalobos Panduro, empresario maderero que figura en la lista roja de Osinfor.

Según registran documentos fiscales, en el 2012 Atencio fue su abogado y el responsable de tramitar y custodiar un certificado de depósito judicial en un proceso por falsificación de documentos contra Villalobos en el 40° Juzgado Penal con Reos Libres.

Villalobos figuró en 2014 en la lista roja de Osinfor por extracciones forestales sin autorización, operaciones fuera de las áreas permitidas y por facilitar la comercialización de madera de origen ilegal.

También tiene investigaciones abiertas en Ucayali por delitos contra los bosques y por falsificación documentaria en agravio del Estado en Lima.

Atencio reconoció que fue abogado de Villalobos y confirmó que denunció la pérdida del certificado. “No recuerdo mucho de este caso”, señaló. Además de su patrocinio por falsedad documentaria, admitió brindarle asesoría por una indemnización vinculada a una concesión forestal y explicó que lo conoce porque ambos estudiaron en Pucallpa.

Nuevo proceso El 20 de noviembre del 2025, la fiscalía formalizó investigación contra Atencio por falsedad ideológica, tras una denuncia del alférez Reynaldo Agurto por su afiliación indebida al partido Voces del Pueblo.

Unidad de Investigación