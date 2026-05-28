El Partido Popular Cristiano (PPC) anunció este miércoles su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

A través de un comunicado, la agrupación sostuvo que la decisión fue adoptada tras una “evaluación política orientada a preservar la estabilidad, las libertades y la institucionalidad democrática”.

“Expresamos nuestro respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral”, señala el pronunciamiento difundido por el partido fundado por Luis Bedoya Reyes.

Comunicado de PPC.

El PPC indicó, además, que el Perú atraviesa “un momento decisivo” que demanda “responsabilidad y compromiso con el futuro del país”, reafirmando sus principios de defensa de la democracia, el Estado de derecho y la economía social de mercado.

En esa línea, la agrupación política convocó a sus militantes, simpatizantes y ciudadanos a participar “con responsabilidad y convicción”, pensando “siempre en el interés superior del Perú”.

El respaldo del PPC se suma a otros pronunciamientos políticos registrados en los últimos días, en medio del proceso de alianzas y adhesiones rumbo al balotaje presidencial.

Ayer, el excandidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, anunció su decisión personal de votar por Keiko Fujimori en la próxima segunda vuelta electoral, para así evitar la llegada al poder de Roberto Sánchez, la que calificó como “lo peor que le podría ocurrir al Perú”.

La misma posición tuvo el excandidato por la Alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, quien mencionó que votará por Fuerza Popular.