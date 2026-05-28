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“Expresamos nuestro respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral”, señalaron desde el PPC. (Foto: Facebook Keiko Fujimori)
“Expresamos nuestro respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral”, señalaron desde el PPC. (Foto: Facebook Keiko Fujimori)
Por Redacción EC

El Partido Popular Cristiano (PPC) anunció este miércoles su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

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