Elecciones 2016: ¿qué opciones tienen principales candidatos?

Lourdes Flores y Luis Castañeda comenzaron liderando la intención de voto en las elecciones presidenciales del 2006 y del 2011, respectivamente. Sin embargo, ni la lideresa del Partido Popular Cristiano ni el actual alcalde de Lima pudieron al final superar la primera vuelta.

A seis meses de las elecciones del 2016, la ex congresista Keiko Fujimori Higuchi, quien encabeza todos los sondeos, tiene el reto de romper este maleficio.

Según la última encuesta de Datum dada a conocer ayer, la presidenta de Fuerza Popular tiene el 37% de las preferencias. Le siguen el ex ministro de Economía y Finanzas Pedro Pablo Kuczynski (18%), los ex presidentes Alan García (8%) y Alejandro Toledo (5%) y el ex gobernador de La Libertad César Acuña (4%). ¿El liderazgo naranja es indiscutible?

Para el profesor de Ciencias Políticas de la PUCP Eduardo Dargent, la candidatura de Fujimori Higuchi “es sólida” en comparación con la de Castañeda en el 2011. “Esos votos eran muy de opinión y del momento. Aquí, Keiko Fujimori ha jugado bien sus cartas, ha hecho mucho trabajo de base y ha buscado votos durante los últimos cinco años”, explicó a El Comercio.

Dargent opinó que la hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori “no es invencible” en las elecciones del 2016, porque tiene “muchos pasivos”, aunque estos ya se hayan discutido en la campaña anterior. “Su antivoto es grandote, pero cada vez es menor y si no tiene un rival que logre encandilar a esos electores antifujimoristas y los haga votar juntos será muy complicado que pueda ser derrotada [en primera vuelta]”.

Similar opinión tuvo el analista político Arturo Maldonado, quien dijo que es casi definitivo que la lideresa de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta. “Tendría que cometer una burrada muy grande, un error grande durante la campa- ña como para no superar la primera vuelta”, añadió.

PPK vs Alan García Ambos politólogos coincidieron en señalar que el voto antifujimorista se lo pelearán Kuczynski y García, “porque ninguno tiene la capacidad” como para robarle puntos a Fujimori Higuchi. “Mucha gente ha dicho que no votará de ninguna manera por Keiko, esas personas van a buscar a alguien que la pueda vencer en la segunda vuelta. Un mes antes de la elección, analizarán quién es la mejor opción”, refirió Maldonado.

