Perú Patria Segura, uno de los 24 partidos que están habilitados para intervenir en las próximas elecciones congresales del 2020, viene evaluando si participará en los comicios solo o en alianza con otras agrupaciones. Su líder y fundador, Renzo Reggiardo, indicó que este fin de semana se tomaría un acuerdo, el cual se daría a conocer el próximo lunes a más tardar.

Reggiardo informó que en los últimos días ha habido acercamientos y coordinaciones con varias agrupaciones cercanas a su posición. “Son unas diez que nos han llamado, no voy a decir cuáles; estamos tratando de buscar los mejores entendimientos y la mejor alternativa para el país”, dijo a El Comercio.

“Yo creo que hay que formar parte de un conglomero de partidos demócratas, de centro, en favor de las principales demandas de la población para ser una buena alternativa, pero eso no depende solo de nosotros sino también de quienes están en la misma línea, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo”, expresó.

Renzo Reggiardo, quien postuló a la alcaldía de Lima en el 2018 y quedó tercero, manifestó que en principio no planeaba presentar su candidatura en las elecciones 2020, pero tampoco descartó totalmente esa posibilidad. “Particularmente no tengo ninguna pretensión de postular, pero no puedo ser categórico, porque todavía no tenemos un panorama muy claro a nivel partidario de cómo vamos a participar”, dijo.

Elexcongresista manifestó que su agrupación, creada en el 2013, también está concentrada en los procesos internos para elegir a los precandidatos como exige la norma electoral. “En algunas regiones ya tenemos candidatos propios, no puedo adelantar nada todavía, pero en varias zonas de la selva y sierra, ya hay candidatos formalmente votados y elegidos por las bases”, acotó.