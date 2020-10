Conforme a los criterios de Saber más

A las 11 de la noche del viernes 16, el acciopopulista Luis Enrique Gálvez inscribió su propuesta de plancha presidencial con la esperanza de ser elegido para representar al partido Acción Popular en las elecciones del 2021. Competirá contra los otros precandidatos Alfredo Barnechea, Yonhy Lescano y Edmundo del Águila Herrera.

Junto a él irán Francis Sandoval Rojas, en la primera vicepresidencia, y el sindicalista Carlos Valenzuela Gonzales, en la segunda vicepresidencia. “Somos de cuna populista. Los tres somos afiliados hace más de 40 años en el partido”, señala Gálvez a este Diario.

¿Quién es Luis Enrique Gálvez? Es un viejo militante miembro del comité político. Se inscribió en AP en 1979, luego de un mitin de Belaunde en Cajamarca. “Yo estaba viajando por las serranías de Cajamarca en una época en la que estábamos en huelga en la universidad, y justo coincidió con la recepción de un mitín para Belaunde, en Cajabamba. Estábamos con jóvenes y para mí fue una situación inusual. Yo estaba acostumbrado a los mítines de la izquierda beligerantes, vozarrones; pero lo de Belaunde fue una cátedra, una conferencia magistral, y quedé embelesado”, cuenta.

Sus cargos dirigenciales pasaron desde secretario de juventudes de Monterrico, durante la campaña presidencial de 1980, hasta secretario general del partido, entre el 2005 y el 2009. En el 2018 compitió contra el alcalde Jorge Muñoz para postular a la alcaldía de Lima, pero perdió.

Sobre las divisiones de facciones en el partido, Gálvez lamenta los enfrentamientos internos que han sido intensos en los últimos años. “¿Cómo puede pensarse que en el partido la gente puede pensar que se han adoptado teorías ajenas a nuestra tradición? Eso es una vergüenza fruto del excesivo personalismo”, considera Gálvez.

Él –como todos los acciopopulistas a los que se le hace la misma pregunta– niega que integre una facción y se considera como un seguidor de la doctrina auténtica de Belaunde.

“Hemos estado pensando en la postulación por mucho tiempo. Pero yo no quería contribuir a hacer más enfrentamiento, pero cuando hemos visto las listas que se han presentado y la forma en la que se han atacado entre ellos, no nos queda más que intervenir para dar un mensaje de tranquilidad”, dice.

Sobre sus contendores tiene opiniones claras. “Yonhy Lescano llegó al partido cuando yo era secretario general nacional. Tiene mi misma edad, pero llegó al partido maduro para ser congresista. Fantástico. Llegó a ser secretario general nacional sin haber ocupado otro cargo dirigencial. Lo aplaudo, pero que de ahí venga a decir que representa la autenticidad del pensamiento de Belaunde; bueno pues, hay gente mucho más antigua”, señala.

También dice que Alfredo Barnechea llegó maduro al partido, aunque reconoce que se ha esforzado mucho en comprender el pensamiento de Belaunde. “A mí me emocionó su campaña a presidente del 2016 porque revaloró a Belaunde. [...] Pero en el afán de modernizar habla de que somos socialdemócratas; la socialdemocracia existió mucho antes de que se fundara Acción Popular, y Belaunde nunca dijo que fuéramos socialdemócratas”, explica Gálvez.

Con Edmundo del Águila tiene una relación muy larga. “De un momento a esta parte le dicen que es el joven Belaunde, que es una persona de una lucidez increíble. Pero yo no veo eso, no tiene por qué lucirse. Además se permite calificar a los otros, yo no lo entiendo”, dice para marcar las diferencias con ellos.

Problemas en las inscripciones

Este Diario había reportado la inscripción de Lescano, Barnechea y Del Águila como los precandidatos del partido, pues el reglamento aprobado por el plenario del partido había establecido que la inscripción se realizara entre el martes 13 y el jueves 15. Pero el 15 de octubre, el Comité Nacional Electoral emitió una resolución ampliando el plazo hasta el viernes 16 a la medianoche.

Gálvez señala que esta decisión de ampliar la directiva surgió para subsanar un error con las fechas cometido durante la publicación de la directiva. Fuentes de Acción Popular indican que esto se debe a algo distinto: La falta de mujeres que se habían inscrito para postular al Congreso.

Esta es la lista de mujeres que solicitaron su inscripción para ser precandidatas. En el número 7, está la congresista Mónica Saavedra, quien solicitó ir a la reelección antes de que el JNE emita la resolución con la que aclara que los actuales legisladores no pueden postular. Saavedra no contestó nuestros intentos de comunicarnos con ella.

Solo se han presentado 16 mujeres. Si a eso le restamos a Saavedra, solo hay 15 mujeres precandidatas, y se necesitan 17. Como decidieron ir sin invitados, no podrán completar la paridad exigida por ley, y tendrán que convocar a un proceso complementario para subsanar este tema.

