Este Diario, con apoyo de IDEA Internacional, CIES y Perú Debate 2021, ha analizado los planes de gobierno de diversas agrupaciones. Aquí podrás revisar las principales propuestas de Victoria Nacional, partido del candidato George Forsyth, sobre cinco temas.

La revisión se ha realizado sobre los planes de gobierno que el partido presentó al Jurado Nacional de Elecciones.

Se seleccionó algunas de las principales propuestas presentadas en los planes de gobierno relacionadas con educación, seguridad, igualdad para las mujeres, medio ambiente y anticorrupción. Para cada eje consultamos con especialistas e investigadores por la necesidad y viabilidad de las propuestas planteadas.

Propuestas de Educación

En el eje educativo, los planteamientos fueron revisados por Sandra Carrillo, investigadora del IEP y de Perú Debate 2021, y Hugo Ñopo, investigador de Grade. Ambos comentaron la viabilidad y necesidad de las propuestas para este sector.

Propuesta 1. Reforzar la Sunedu como garante de la calidad educativa.

Sandra Carrillo: Viable y necesario

“Es solo un primer paso, y en una reforma de la educación superior debería incluirse la educación técnica. [...] Quedarse en este nivel sería una nocion de calidad muy básica”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“Pero es una propuesta muy general”.

Propuesta 2. Elevar el estándar y adecuar la oferta de institutos técnicos superiores en función de las demandas de las empresas, coordinando con gremios empresariales.

Sandra Carrillo: Viable y necesario, pero insuficiente

“Forsyth me deja [la impresión que] solo se queda con la mirada de las empresas. No sé si esta mirada empresarial va también a un desarrollo productivo, o artístico o cultural. Puedo pensar en las empresas desde el tema cosmetología, textilería; pero si pienso en minería, ganadería, producción, técnicos de salud, lo de las empresas queda corto. [...] La educación superior viene con un tema de desarrollo del país, no solo con el desarrollo de empresas. Sí es importante pero no es suficiente”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“Sí, pero son grandes deseos con los que es imposible estar en desacuerdo.”

Propuesta 3. Transformación del Minedu en un ministerio de educación y formación profesional para el empleo, al adoptar las funciones del Ministerio de Trabajo con respecto a la rectoría de la formación profesional.

Sandra Carrillo: inviable e innecesario

“La educación no puede limitarse solo al empleo, tiene que ver con la visión de país que tenemos, el desarrollo, la ciudadanía. ¿Qué pasa con la CTI (ciencia, tecnología e innovación), con las artes, con el deporte, el desarrollo emocional?”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“Esto me gustó y es importante. Hoy está compartimentalizado. Hay un Minedu, hay un Mintra, y los temas bisagra, que son educación y trabajo, quedan descuidados”.

Propuesta 4. SERUME: Servicio docente a zonas rurales de tipo SERUMS, con permanencia de 5 años.

Sandra Carrillo: Viable y necesario, pero requiere mayor discusión

“El tema es volver más atractiva la educación rural; no que sea una obligación. Esto debe pensarse en el marco de la Carrera Pública Magisterial. Hay una problemática que no es solo poner los SERUMS, tiene que ver con la profesionalización docente, el desarrollo del docente, con revalorizar la carrera, y con mirar a la educación rural con la problemática en su conjunto”.

Hugo Ñopo: Viable pero innecesario

“Hay una necesidad, pero no sé si esta estrategia sea la mejor respuesta. La necesidad es de mejores profesores en zonas rurales, eso se necesita urgentemente. Pero no es una buena idea llevar profesores de otros lugares a esas zonas rurales a enseñar. Tú quieres que el profesor que entre al aula tenga la menor cantidad posible de barreras culturales. Eso se consigue siendo local. No necesitas SERUMS, necesitas formar a la gente local para que puedan ser buenos profesores”.

Propuestas de Seguridad

La revisión y análisis de las propuestas en seguridad se llevó a cabo por Elohim Monrad y José Luis Pérez Guadalupe. Monard es investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que Pérez Guadalupe es exministro del Interior, expresidente del INPE y docente de la Universidad del Pacífico.

Propuesta 1. Reforma de educación policial introduciendo segunda especialización.

Elohim Monard: importante pero limitado

“Es necesaria una reforma de la educación policial. No queda claro cuáles son los nuevos valores del perfil policial que proponen. Además, no pueden tener una segunda especialización si no es claro cuál es la primera. La segunda especialización me parece un poco fuera de la realidad”.

José Luis Pérez Guadalupe: puede tener sentido

“No se ha acentuado la primera especialización. Y hay que dividir entre oficiales y suboficiales. Oficiales son 5 años, suboficiales son 6 semestres. En educación sales con una especialización, la segunda en todo caso es en la práctica. Puede ser, pero es cuestión de gestión”.

Propuesta 2. Prevenir pandillaje juvenil con espacios de desarrollo deportivo, formación de valores, atención médica y asistencia social.

Elohim Monard: insuficiente

“Están asumiendo que el pandillaje juvenil es un problema generalizado en el país. Yo no lo creo. No es lo mismo lo que sucede en Chorrillos, Callao, Trujillo y Arequipa. Es cierto que se necesita un trabajo preventivo e integral con jóvenes. Pero hay que considerar la deserción escolar, alcohol y drogas”.

José Luis Pérez Guadalupe: viable

“Es viable como prevención general, no como policial. ¿Quién debería hacerlo? El Minedu con deserción, el Midis con servicios sociales, etc. Está bien, hay que acentuarlo, pero articulado”.

Propuesta 3. Ampliar la cobertura de los Centros de Emergencia Mujer en todo el país.

Elohim Monard: Insuficiente

“Se necesita más CEM, pero también mejores. El Mimp ya ha podido identificar qué se debe mejorar. Se debe ampliar y fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Violencia contra la Mujer. Tenemos que tener cuidado si los CEM van a ser en comisarías o no. Me parece bien que sea en comisarías pero genera un conflicto muy fuerte entre Mimp y Mininter”.

José Luis Pérez Guadalupe: es válido

“El tema es de recursos, tanto humanos como económicos. Las mujeres, que son las que atienden, son un 20% de todo el personal policial. Nadie se puede oponer a esta propuesta. Es válida. La pregunta es si es viableNadie se puede oponer”.

Propuesta 4. Las más severas sanciones para casos de violación, tras reformas constitucionales.

Elohim Monard: Insuficiente

“Eso no quiere decir de ninguna manera que se solucione el problema. El problema es salud mental individual y salud social de un contexto machista. Juntos facilitan la situación de violación. Un violador no piensa en la sanción antes de violar. La evidencia muestra que mayores sanciones no han llevado a que se reduzcan los casos. Dicho esto, no estoy en contra que se sancionen a las personas con penas severas. Es una propuesta insuficiente que vende, muchas personas la consideran necesaria, pero no soluciona el problema”.

José Luis Pérez Guadalupe: Innecesario

“No necesitas reforma constitucional para aplicar la ley. La tipificación del delito ya está dada. Una violación agravada es cadena perpetua. Se necesita la aplicación de la ley. Eso no necesita reforma constitucional. Yo no creo que Forsyth proponga pena de muerte, no creo que sea tan irresponsable”.

Propuestas de Igualdad para Mujeres

Las propuestas a favor de las mujeres en cada plan de gobierno fueron evaluadas por dos especialistas: Marcela Huaita, exministra de la Mujer, abogada e investigadora del IDEHPUCP, y Natalia Manso, docente de Pacífico Business School y fundadora de Women Doing Business, espacio de visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana.

Propuesta 1. Como parte de nuestra política de igualdad de oportunidades, estableceremos la Política Nacional de Género para la CTI (Ciencia Tecnología e Innovación), con el objeto de superar las barreras para el desarrollo de carreras profesionales en CTI en mujeres y jóvenes a nivel nacional.

Marcela Huaita: Importante, necesario y se está haciendo.

“Sí se necesita hacer un esfuerzo para integrar de una mejor manera a las mujeres en todo lo que es ciencia y tecnología. [...] Me parece que hay que integrar lo que se haga de política para la innovación tecnológica, que se incorpore una perspectiva de género, sí. Pero que se haga una política específica, me parece que no es necesario. Tenemos una política nacional de igualdad de género, y esa es la que tiene que ser transversal a todas las políticas”.

Natalia Manso: Interesante y necesaria.

“Cuando hablamos de brechas, una de esas es precisamente el acceso a carreras técnicas por parte de mujeres: ciencia, matemática, ingeniería. Es importante impulsar que las niñas también postulen a esas carreras profesionales y técnicas. Esa es una propuesta bien específica, necesaria y sustentada por cualquier cantidad de informes internacionales que nos dicen que tenemos que trabajar en promocionar a las niñas y a las jóvenes en carreras técnicas”.

Propuesta 2. Impulsaremos la creación del Sistema Nacional de Cuidado, el cual contribuirá a reducir la carga de trabajo no remunerado que pesa sobre las mujeres en materia de cuidado de los hijos e hijas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Marcela Huaita: Es importante y prioritario de abordar

“Es una prioridad y se debe abordar de cara a la perspectiva del futuro del país. Sí hay algunas cosas que se tienen como base, pero no se desarrolla, y eso a mí me preocupa. Programas tan importantes, que están centrados en el aprestamiento de los niños en primera infancia podrían ser la base de un sistema nacional de cuidados. Pero eso en concreto no lo proponen. Tenemos un título. ¿Qué es ese Sistema Nacional de Cuidados? [...] Por supuesto todos queremos servicios para nuestros adultos mayores, pero son servicios sumamente caros. ¿Por dónde vamos a comenzar, qué se va a hacer? [...] Tengo la información que el MIMP va a dejar un diagnóstico para ver cuál es la situación actual de los servicios que se dan a esos grupos. Pero en el detalle, no hay ni en JP ni en VN qué se va a hacer, y sobre todo cómo se va a financiar. Estoy de acuerdo con el título, pero no sé el contenido”.

Natalia Manso: Necesaria

“No soy fan de Forsyth pero tengo que reconocer que estas dos me gustan mucho. Todos los países considerados de primera línea en términos de desarrollo tienen un sistema de cuidado, sobre todo de primera infancia, universal, gratuito y de calidad, a los que puede acceder cualquier mujer trabajadora. Así puedas dejar a tu hijo en un lugar en manos de profesionales, con una infraestructura adecuada, con calidad en el cuidado que te permita ir a trabajar tranquila. Pero son sistemas públicos. Y tiene una base que es más importante ahora que antes de la pandemia: la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, ahora en pandemia, se ha disparado. La encuesta de Aprendo en Casa preguntaba a papás y mamás quién se encarga de supervisar la educación virtual de los niños. Por cada papá que se encargaba de esa labor, había cinco mamás que lo hacen. Lo que dicen los investigadores es que cuando pones un sistema de cuidado infantil adecuado, la mujer puede salir a trabajar y es productiva, y esa inversión pública se recupera”.

Propuestas para el Medio Ambiente

El análisis de las propuestas electorales sobre el tema ambiental estuvo a cargo de dos especialistas. Ivan Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, secretario general de Transparencia e investigador de Perú Debate 2021, e Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Propuesta 1. “Crear el Viceministerio de Cambio Climático y Desertificación”.

Iván Lanegra: Es viable

“Para darle más fuerza al asunto del cambio climático hay que fortalecer el Ministerio del Ambiente. […] Pero en la CADE Forsyth ha dicho que va a eliminar o fusionar el ministerio. Hay una contradicción”.

Isabel Calle: Viable pero no necesario

“En lugar de ello, debería enfocarse en buscar el financiamiento para las contribuciones nacionales determinadas presentadas en el 2020”.

Propuesta 2. Cortar el circuito de la tala ilegal con participación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, e impulsar la reforestación.

Iván Lanegra: Sí es viable, pero no es nuevo.

“Requiere una política de desarrollo rural para no estar atacando el síntoma sin atacar el problema de fondo”.

Isabel Calle: Es viable, ya se está haciendo.

“Se está avanzando pero requiere un esfuerzo bastante grande. Las soluciones tienen que aterrizarse más. Faltan incentivos para mover a las personas que trabajan en tala ilegal a otros trabajos”.

Propuesta 3. Tratamiento de residuos sólidos y desarrollo de rellenos sanitarios para generar energía y reciclaje, y combatir la contaminación de aguas en ríos y mar.

Iván Lanegra: Es viable, depende del cómo.

“Hay una ley desde el año 2000. La pregunta es cómo vas a cambiar la inercia actual. […] No es nada nuevo, el téma es cómo se va a hacer”.

Isabel Calle: Es necesario, y la viabilidad depende de si consigue financiamiento.

“Es clara la solución, falta el tema de presupuesto. No se ha tratado cómo incorporar al ciudadano en el proceso de tratar residuos sólidos, […] cómo generarle valor al residuo sólido, […] y cómo incorporar al reciclador informal”.

Propuesta 4. Programa de Desarrollo de la Economía Circular que promueve participación de PyMEs en industria de reciclaje, reutilización de agua y residuos sólidos, y minimización de la producción al mínimo indispensable.

Iván Lanegra: Es poco viable, pero necesario.

“La prioridad es otra. […] No es que las PyMEs no puedan dar ese salto, pero no sé si la prioridad está ahí”.

Isabel Calle: Es inviable, pero deseable.

“En el contexto de la pandemia, las que más han sufrido son las PyMEs. […] Tienes PyMEs que han desaparecido, y otras se van a concentrar en cómo recuperarse y no en invertir”.

Propuestas anti corrupción

El análisis de las propuestas anticorrupción se dio de la mano de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, e Yvana Novoa, especialista en Derecho Público y prevención de la corrupción.

Propuesta 1. Constitución anticorrupción: Impulsaremos una reforma constitucional que contribuya a: reducir drásticamente los actos de corrupción sistemáticos por parte de grupos coludidos para delinquir que, por su escala y permanencia, implican la violación de derechos humanos

Samuel Rotta: Esto es innecesario.

Ya tienes actualmente todas las piezas puestas para que se pueda investigar la corrupción. Hay ajustes que hacer, pero no necesitas esta reforma constitucional. Es más, la Comisión Interamericana de DDHH, en su informe de diciembre de 2019, no recomienda este tipo de cosas. Recomienda fortalecer el sistema de justicia.

Yvana Novoa: Populista

Me parece que es una medida populista. La Constitución rige la vida de todos y todas, tiene que tener herramientas para evitar que se lesionen los derechos fundamentales. No se puede decir que la Constitución actual es pro corrupción, independientemente de su origen histórico, al tener los derechos fundamentales identificados, al establecer normas como el artículo 39, que menciona que los funcionarios y funcionarias están al servicio de la nación, que el poder del Estado emana del pueblo, que un tema fundamental del Estado es la defensa de los derechos fundamentales. Se pueden mejorar cosas, sin duda. Pero lo que señala aquí, ignora la naturaleza de la propia norma. Pareciera que quiere meter en la Constitución cosas que corresponderían a una Ley.

Propuesta 2. Jurados de ciudadanos para temas de corrupción

Samuel Rotta: Inviable

Desde el punto de vista de lucha anticorrupción, lo que consigue con estos jurados ciudadanos es quitarle el monopolio de la decisión al juez. Entonces, ya no tienes que sobornar a solo una persona, que probablemente está profesionalizada en pedir sobornos, sino que lo diluyes entre 10 o más anónimos que probablemente nunca más vuelvan a ejercer ese cargo, es más difícil sobornar. Pero hay un problema: ¿cómo articulas esto con la reforma de justicia? No hay ni una palabra. Podría ser interesante, pero viable no. La función de dictar una sentencia no es solamente quitar la posibilidad de corrupción, es mucho más, es administrar la justicia. Está generando efectos bien negativos sobre el sistema.

Yvana Novoa: Inviable

Parte de un desconocimiento. ¿A qué se refiere con temas de corrupción? ¿Delitos, o también administrativos? Eso implica una modificación al Nuevo Código Procesal Penal, a pesar de que todavía no está implementado. Sería añadir una institución –el jurado– a un sistema que no está diseñado para que funcione de esa manera. ¿Hasta qué punto va a llegar la opinión del jurado? ¿Va a poder determinar la pena? ¿Si la persona es culpable o no? Hay que tener mucho cuidado con eso. No se puede trastocar el debido proceso y los derechos de la persona procesada.

Propuesta 3. Establecer como delito de lesa humanidad la acción criminal corrupta sistémica y como delito punible el ofrecimiento y aceptación de un cargo (de confianza o de carrera) a alguien no idóneo profesional y éticamente

Samuel Rotta: Innecesaria

Si la propia Comisión Interamericana de DDHH no recomienda algo así [establecer como delito de lesa humanidad], ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? No le veo mucho sentido. ¿Cuál va a ser el efecto de esto en términos prácticos? Lo que debería hacer es enfocarse es hacer bien lo que ya tenemos. Sobre la segunda parte [delito punible el ofrecimiento y aceptación de un cargo a alguien no idóneo], este tipo de asuntos necesitaría sanciones administrativas de todas maneras. En lo administrativo sí se puede sancionar. En lo penal yo creo que también, bajo la figura de cohecho. Yo lo veo como demagogia punitivista.

Yvana Novoa: Inviable e innecesaria

Para empezar, en la Constitución no se establecen los delitos; eso se establece en el Código Penal. Si esa fuera su idea, es incorrecto. Hay criterios a nivel del Derecho Internacional para considerar una conducta como delito de lesa humanidad. Implican ataques absolutamente graves a la libertad, a la vida, a la integridad física. Es inviable de manera técnica, no es correcto en el ámbito jurídico nacional ni internacional. Además es innecesaria, porque si lo que quiere es que en las sentencias del Poder Judicial se muestre una sanción que corresponda a la gravedad de la corrupción, el Código Penal tiene ya mecanismos establecidos para que, en casos concretos, la pena sea elevada al rango más alto. Que el Sistema de Justicia no esté aplicando los mecanismos no quiere decir que, porque consideremos la corrupción un crimen mucho más grave, se va a solucionar la corrupción.

Propuesta 4. En casos de corrupción, el funcionario debe devolver el dinero, pagar una multa, pena de cárcel y ser inhabilitado de por vida para ejercer cargo público, sancionar al partido político y si hay reincidencia, perder su personería jurídica

Samuel Rotta: Innecesario.

Ya existe, como parte del proceso, la reparación civil. ¿Qué cosa es lo diferente aquí? La sanción de por vida. Nosotros tenemos muerte civil, que solo es de por vida bajo condiciones muy particulares. Acá lo que están pidiendo es que –no lo dicen pero lo que están pensando es– si tocas un sol o dos soles, llevar esto al extremo. Esto es bien demagógico. No va a ocurrir. No necesitas que tu sistema de justicia persiga a un funcionario que pasó una boleta de alimentación por 15 soles, y se le castigue de por vida. Hay formas de corregir y sancionar que tienen que ver con un principio de progresividad. Lo que va a generar es que los funcionarios vivan aterrados. Sobre la segunda parte, que es lo del partido político: como la vida política-partidaria es tan reducida en el Perú, ¿cuánta gente que está involucrada en proceso de corrupción pertenece a partidos? Me parece que es muy limitado.

Yvana Novoa: La inhabilitación es inviable

Devolver el dinero no es nada nuevo. Existen mecanismos para recuperar los activos de delitos de corrupción. La pena de cárcel tampoco. Algunos delitos contemplan la multa, pero no es nada nuevo. La inhabilitación de por vida es una medida que también suena populista. Todas las sanciones tienen que respetar el principio de proporcionalidad, y atender a la gravedad del derecho concreto. Ponerle una inhabilitación de por vida a la persona puede ser hasta atentatoria de sus derechos fundamentales.

