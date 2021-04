Conforme a los criterios de Saber más

Este Diario, con apoyo de IDEA Internacional, CIES y Perú Debate 2021, ha analizado los planes de gobierno de diversas agrupaciones. Aquí podrás revisar las principales propuestas de Renovación Popular, partido del candidato Rafael López Aliaga, sobre cinco temas.

La revisión se ha realizado sobre los planes de gobierno que el partido presentó al Jurado Nacional de Elecciones.

Se seleccionó algunas de las principales propuestas presentadas en los planes de gobierno relacionadas con seguridad, igualdad para las mujeres, medio ambiente y anticorrupción. Para cada eje consultamos con especialistas e investigadores por la necesidad y viabilidad de las propuestas planteadas.

Propuestas de Seguridad

La revisión y análisis de las propuestas en seguridad se llevó a cabo por Elohim Monrad y José Luis Pérez Guadalupe. Monard es investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que Pérez Guadalupe es exministro del Interior, expresidente del INPE y docente de la Universidad del Pacífico.

Propuesta 1. Herramientas legales para que la policía pueda desarrollar su mandato legal sin limitaciones.

Elohim Monard: preocupante

“¿Qué significa que puedan desarrollar su mandato legal sin limitaciones? ¿Que pueden disparar a quemarropa sin ningún motivo?”.

José Luis Pérez Guadalupe: innecesario

“La herramienta legal ya la tienen. El problema es la aplicación de los jueces. Si te vas al otro lado, ya no tienes policías, tienes pistoleros”.

Propuesta 2. Pacificar el Vraem; fortalecer la presencia de FF.AA. en el Putumayo; e incentivar a los jóvenes para que ingresen a FF.AA.

Elohim Monard: insuficiente

“Todos quieren que el Vraem sea un lugar pacífico. Pero la ‘pacificación’ es un término que hace guiño al fujimorismo. No dicen ‘generar desarrollo’. Sobre el Putumayo, las FF.AA. tienen un rol en las fronteras, no me parece mal. Otro tema, la encuesta que hizo Ciudad Nuestra sacó algo brutal: el 22% de los internos en penales había pasado por las FF.AA. Nada asegura que esto vaya a llevar a que los jóvenes tengan mejores condiciones”.

José Luis Pérez Guadalupe: muy general

“¿Quién se va a oponer a estas propuestas? El almirante Montoya dice que se puede pacificar el Vraem en 6 meses. Él fue presidente del Comando Conjunto y no lo hizo. Lo del Putumayo sí es un punto a ver a futuro. Lo que pasa es que es tan lejos, logísticamente es carísimo. El problema es logísitco. Además, es bien difícil que se metan a las FFAA, hay muchos factores, un tema vocacional. Creo que ahí la propuesta debe ser hacia servicio militar, y ahí sí totalmente de acuerdo. Carreras técnicas, becas, aumentarles la propina, educación. Eso sería un gran potencial”.

Propuesta 3. Elevar el nivel científico, tecnológico y operativo de la PNP con un instituto de investigación y desarrollo de la PNP y seguridad.

Elohim Monard: Muy general

“Nadie podría estar en contra de esto. Pero no dice cómo”.

José Luis Pérez Guadalupe: Muy general

“¿Quién se va a oponer a elevar el nivel? En lugar de crear un instituto, fortalece lo que ya hay”.

Propuesta 4. Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, inteligencia y agentes encubiertos, integradas por todas las instituciones del Sistema de Seguridad Ciudadana (Policía, serenazgo, municipalidad, PJ, Fiscalía, organizaciones sociales).

Elohim Monard:

“Esto linda entre algo que ya se hizo con buenas intenciones y algo muy peligroso. Hace cuatro años existía un programa que se llamaba Tukuyriku. Una práctica de inteligencia comunitaria. Tener efectivos policiales que se involucran en la comunidad como policías, pero en el fondo son inteligencia. Eso, bien manejado, puede funcionar. Polémico, pero puede funcionar. Otra cosa es que tengas agentes encubiertos de la policía. Me parece peligrosísimo si se va a hacer un ejercicio sistemático de tener agentes encubiertos en la sociedad. Tiene guiños muy fuertes al fujimorismo duro. Es un grave error pensar que se tiene que luchar contra la inseguridad ciudadana del mismo modo que contra el terrorismo”.

José Luis Pérez Guadalupe:

“No llego a entender qué son las Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana. Suena como a la época del terrorismo. Las FFAA que van y hacen su política de pacificación, unida con la ciudadanía, regalando cosas. Están replicando eso”.

Propuestas de Igualdad para Mujeres

Las propuestas a favor de las mujeres en cada plan de gobierno fueron evaluadas por dos especialistas: Marcela Huaita, exministra de la Mujer, abogada e investigadora del IDEHPUCP, y Natalia Manso, docente de Pacífico Business School y fundadora de Women Doing Business, espacio de visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana.

Propuesta 1. Trabajaremos para que haya oportunidades sin distinción alguna entre hombres y mujeres en base a la meritocracia y sin ninguna clase de discriminación y eliminar los obstáculos en ambos casos.

Marcela Huaita: Es un sentido común

“Me parece bien, pero no me dice nada. Eliminar los obstáculos es un enunciamiento muy general, no estoy en contra, pero no me dice nada”.

Natalia Manso: Esto en sí mismo es una discriminación

“No puedes hablar de igualdad de oportunidades sin distinción cuando el punto de partida no es el mismo. Meritocracia es que partimos de la misma base y queremos acceder a esta oportunidad. Pero si el punto de partida de los hombres está acá, y el de las mujeres está acá, porque ellas tienen una carga de trabajo no remunerado que les supone 9 horas y 15 minutos más a la semana de trabajo no pagado, yo no puedo competir. Las políticas públicas con enfoque de género son para que este medio metro que le falta a las mujeres se vaya cerrando mediante digitalización, menos violencia, más acceso a la salud, a la educación, para que me acerque acá y pueda dar ese metro”.

Propuesta 2. Organizaremos programas de capacitación y asistencia técnica, principalmente en zonas de extrema pobreza, para dotar de habilidades técnicas a las mujeres para la generación de ingresos en sus propias comunidades.

Marcela Huaita: De acuerdo pero falta el cómo.

“Hay la necesidad de que se generen ingresos, en estos sectores especialmente sin duda. Como enunciado estoy de acuerdo, pero también no sé cómo se va a hacer. [...] En general las mujeres tenemos un problema de pobreza de tiempo, y especialmente las mujeres que están en extrema pobreza tienen todavía más que esta problemática de tener que atender a la familia y tener que generar recursos. ¿Cómo se le puede brindar habilidades técnicas, en qué tiempo? No lo sé”.

Natalia Manso: Está bien la capacitación.

“La capacitación técnica a mujeres para que adquieran habilidades técnicas y generen ingresos está bien. Va en línea de fomentar el emprendimiento. Pero todo lo que ha dicho López Aliaga, que va a destruir toda ideología de género, prácticamente a las feministas las van a quemar en la hoguera...”.

Propuestas para el Medio Ambiente

El análisis de las propuestas electorales sobre el tema ambiental estuvo a cargo de dos especialistas. Ivan Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, secretario general de Transparencia e investigador de Perú Debate 2021, e Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Propuesta 1. Protección de bosques y reforestación de 500mil hectáreas anuales para la explotación sustentada.

Iván Lanegra: Inviable pero necesario.

“Si la reforestación es la meta, va a ser imposible de alcanzar. Lo bueno es que tienen una meta, eso hay que reconocerlo”.

Isabel Calle: Deseable, pero poco claro.

“Hay que reforestar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿con qué presupuesto? ¿con qué especies lo hacemos? ¿en dónde lo hacemos? Sigue siendo muy genérica la propuesta. ¿Es deseable? Sí”.

Propuesta 2. Crear la Autoridad de Cuencas para gestionar los recursos hídricos y evitar contaminación y desechos.

Iván Lanegra: No es necesario.

“Tal como está formulado no es diferente lo que ya existe. Las cuencas son gestionadas por la Autoridad Nacional del Agua”.

Isabel Calle: No es necesario.

“No hay financiamiento para la gestión de recursos hídricos. Ahí es donde hay que apuntar, no a crear más instituciones”.

Propuesta 3. Priorizar fuentes de energía limpia, como hidráulica, eólica y solar. Expansión de distribución de gas de Camisea e impulso a proyectos de irrigación costeros que usen gas natural.

Iván Lanegra: Es viable y necesario.

“Me parece que la formulación es contradictoria. Como alternativas para el futuro deberíamos dejar otras fuentes de fósil, excepto a gas. Es lo más viable para el Perú”.

Isabel Calle: Deseable, pero genérica.

“No sé si el problema es la cantidad de gas que se está exportando o el contrato que tenemos y que nos obliga más [para el exterior antes] que para mercado nacional, creo que ahí está el tema”.

Propuesta 4. Protección de recursos marinos con pesca sostenible y acuicultura con PyME.

Iván Lanegra: Buena idea, falta detalle en qué es sostenible.

“Puede ser positivo porque está refiriéndose a los pequeños. Es una actividad súper importante porque mucha gente se dedica a eso. No está claro a qué se refiere con pesca sostenible. Puede estar hablando de aumentar la escala”.

Isabel Calle: Deseable, pero insuficiente.

“Necesitamos acciones concretas para la pesca artesanal, industrial. Establecer reglamentos de ordenamiento pesquero. Por ahí deberíamos empezar”.

Propuestas anti corrupción

El análisis de las propuestas anticorrupción se dio de la mano de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, e Yvana Novoa, especialista en Derecho Público y prevención de la corrupción.

Propuesta 1. Estableceremos mecanismos y canales destinados a denunciar irregularidades dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los órganos de control que dependan de la Junta Nacional de Justicia, la cual sancionará a jueces y fiscales corruptos.

Samuel Rotta: Ya existe.

Es lo que se ha aprobado. Más bien, la propuesta debería ser cómo hacer para garantizar la autonomía, para agilizar los procesos, y para garantizar los recursos apropiados. Como ya existe, no es necesario proponerlo. Si hubiera ido por otro lado, por su puesto.

Yvana Novoa: Absolutamente inviable.

Ya existen mecanismos de denuncia en todas las entidades, no es nada nuevo. La JNJ se encarga de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales, lo que no puede hacer es sancionarlos. No es su competencia, esa es competencia del Poder Judicial. Es absolutamente inviable si a eso se refiere. Ya existen mecanismos de sanción distintos al derecho penal para actos de corrupción que no llegan a ser tan graves.

Propuesta 2. Crear una Central de Lucha Contra la Corrupción con poderes para detectar, infiltrar y capturar el delito cometido in fraganti, así como las irregularidades en todos los niveles de gobierno. Verificará la información patrimonial declarada por los funcionarios públicos.

Samuel Rotta: Innecesario

Esta idea de los zares anticorrupción no funcionan. La contraloría intentó crear una oficina que haga inteligencia anticorrupción, y al final no prosperó. En algún momento se discutió una ley para que se pueda aplicar un agente encubierto en casos de corrupción, pero no se aprobó. Vuelvo a mi punto: hagan que lo que tenemos funcione, no se pongan creativos.

La segunda parte [verificar la información patrimonial] ya lo hace la contraloría, y con resultados bien poco ambiciosos. Casi no tienes funcionarios sentenciados por enriquecimiento ilícito, que es lo que buscas con una declaración patrimonial. Ese esfuerzo no está dando resultados.

Yvana Novoa: Inviable

Tendríamos que preguntar: ¿Una central dónde? ¿A qué se refiere con capturar el delito? Eso lo hace la policía. ¿Dentro de qué entidad estaría adscrita? Hemos tenido una comisión de alto nivel anticorrupción, que ha sido absorbida por la secretaría técnica de la PCM. Esta se encarga de velar por el cumplimiento de la política nacional anticorrupción. No tiene competencia para detener, es jurídicamente inviable. Responde a los temas de administración de justicia, a la policía, al Ministerio Público, pero no al Ejecutivo.

[¿Y si se refiere a algo similar a la DINI o al SIN?] Si fuera así, un servicio de inteligencia para que incluso capture, es absolutamente inconstitucional. La sanción le compete al Poder Judicial. Lo que hemos visto en nuestra historia es que la existencia de un SIN implicaba la aplicación de sanciones extrajudiciales. Eso es incompatible con los estándares de Derechos Humanos.

Propuesta 3. Transparencia con gobierno digital de información y comunicación de decisiones.

Samuel Rotta: Muy general

Es necesario, ¿pero cómo lo haces? Así como está no es muy viable. ¿Qué vas a hacer? ¿Que las oficinas de gobierno tengan un superpoder para llegar a todas las oficinas y publiquen todo en internet? ¿Qué decisiones? ¿En qué formato? En principio toda información es pública. ¿Cómo mejoras la entrega? Es una aspiración.

Yvana Novoa: Muy general

Lo han fraseado de manera tan general que no es incorrecto. No sabemos que va a aplicar, pero no está mal. Necesitamos transparencia, gobierno digital, comunicar decisiones. No es nada nuevo, pero no es inconstitucional.

Propuesta 4. Expulsar por decreto a Odebrecht del país, e imponerle multas millonarias [No está en el plan de gobierno, pero el candidato lo repite]

Samuel Rotta: Inviable

Esto va a beneficiar a los investigados por el Caso Lava Jato. Además, la viabilidad de esa medida tampoco es sencilla. Podría hacerlo a través del OSCE, pues el gobierno nombra al presidente a través del MEF. Pero eso va a generar problemas afuera, porque lo primero que va a hacer la empresa es plantear un arbitraje. Pone en riesgo los procesos de investigación actuales y abre un frente de arbitrajes internacionales.

Yvana Novoa: Inviable

No puede poner sanciones nuevas para autores de delitos que ya han sido cometidos. Atenta contra el principio de irretroactividad penal. Cualquier sanción nueva se pone para delitos que se cometan en el futuro. Y las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido.

