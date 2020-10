Conforme a los criterios de Saber más

Hoy a las 5 de la tarde, la dirigencia del Partido Aprista tendrá una reunión con el empresario Roque Benavides para conversar sobre la posibilidad de que presente su candidatura presidencial por el partido, según lo anunció a El Comercio el presidente del Comité Político, Mauricio Mulder. El diálogo podría tener algunos capítulos por delante, pero responde al ruido generado en las últimas semanas.

Gremios, colectivos y comités partidarios han saludado con emoción la inscripción de Benavides en el partido de Haya de la Torre. Guardan la esperanza de que postule y su candidatura sea una locomotora que los deje en una mejor situación que la que tuvieron en las últimas elecciones. Uno de los más entusiastas, según refieren fuentes de este Diario, ha sido el secretario general Elías Rodríguez.

Públicamente, Roque Benavides ha dicho que no será candidato en las elecciones del 2021. Pero esta, como muchas decisiones políticas, no sería definitiva. “No la descartaría [su candidatura] en la medida en la que a partir de la reunión de ayer [lunes] todavía estamos en una etapa de conversaciones entre todos. Vamos a tener una conversación a calzón quitado y ver si se puede animar a ser candidato”, señala Mulder.

De otro lado, otros militantes son conscientes que Benavides podrá ser una figura pública, pero políticamente no tiene atributos reconocibles. El vacío dejado por el expresidente Alan García difícilmente podrá ser llenado por su candidatura, señalan estas fuentes.

La decisión de la incorporación del empresario tendrá que tomarse antes del sábado 24, fecha límite para la inscripción de precandidatos en el Apra, según el cronograma de elecciones internas. En el caso de que Benavides no acepte, optarán por una persona de la casa.

En las últimas semanas, diversos medios recogieron las intenciones de los exministros Nidia Vílchez y Abel Salinas de competir para ser elegidos como candidato presidencial.

Pero la competencia en planchas separadas implica una gran desventaja de la que están conscientes: el perdedor no podría ir como candidato vicepresidencial ni competir por las candidaturas al Congreso. Apenas podría entrar como designado en la lista parlamentaria. “Eso pasa por el hiper ultrareglamentarismo con el que se lleva el proceso”, dice Mauricio Mulder en referencia a las normas que se han establecido para esta contienda electoral.

El Comercio intentó comunicarse con Roque Benavides, pero no respondió los llamadas.

Plancha de unidad

La dirigencia aprista busca una candidatura de unidad para las elecciones presidenciales de abril (Foto: Archivo de El Comercio)

El último lunes, Mulder convocó a una reunión de la comisión política ampliada, en la que incluyeron a compañeros que han ocupado cargos dirigenciales en los últimos tiempos. Allí, el principal eje fue establecer criterios de unidad interna para, en lo posible, buscar una sola fórmula de plancha presidencial de consenso.

Nidia Vilchez y Abel Salinas confirmaron a este Diario que están trabajando para llegar con una fórmula única presidencial. Tuvieron palabras de elogio de un lado y del otro. “Queremos mostrar al interior del partido y hacia afuera que tenemos una plancha de consenso”, dijo Salinas.

¿Cómo fue que Abel Salinas llegó a esta posición? Cuando asumió el cargo de ministro de Salud en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Salinas fue muy criticado al interior del partido y se le inició un proceso de expulsión que no se concretó.

“Abel Salinas no era un apestado, jamás lo fue. Pero sí fue un indisciplinado porque hay tradiciones en el partido. Cuando uno va a ocupar un cargo de responsabilidad, tiene que dar cuenta al partido. Pero cuando hay una posición de sacrificio por el partido esas cosas se olvidan”, señala Omar Quesada.

“Yo tuve las conversaciones con el secretario general en ese momento. Yo había presentado una licencia, y de manera que no hubo para más, se resolvió. Creo que ahí predominó la situación del país en este momento. Se trataba de tener una propuesta y aportar por el país”, explica Salinas.

Mulder añade que, en su momento, Salinas no fue expulsado porque no figuraba en el padrón de afiliados, por un tema administrativo. “Pero como no fue muy larga su presencia en ese gabinete y no tuvo un protagonismo muy alto, el tema se disipó. Él después se incorporó al partido, pero es un tema en el que la hoja está volteada”, dice.

Aún así, otro militante aprista ha mostrado su interés en participar de la contienda en las internas: Rafael Zevallos Bueno, quien ya ha hecho pintas con su nombre.

El otro punto que acordaron en la reunión del lunes fue impulsar las candidaturas de nuevas generaciones para el Congreso. La intención es que los dirigentes de más de 50 y 60 años den un paso al costado para dar paso a jóvenes y a cuadros sindicales. “Todos los que ya tenemos años en esto hemos manifestado que no vamos a postular, incluso a los que tienen derecho a hacerlo; y se va a promover nuevas generaciones”, dice Mulder.

Entre la nueva generación de apristas que postularán están Carla García, hija del fallecido expresidente, Renzo Ibáñez, Patricia Tubilla, quienes participaron en las elecciones de enero, Valeria Mezarina y Eli Castelo. En cambio, el excandidato Mijael Garrido Lecca se ha apartado de la organización tras el último proceso. Aún así, algunos dirigentes antiguos como Omar Quesada están pensando en postular al Congreso por Lima.

La modalidad que han adoptado para elegir a sus candidatos al Congreso será el voto nominal –elegirán individualmente a los representantes, no por listas cerradas– a través del mecanismo de un militante, un voto. Información inexacta sobre este punto generó una disputa pública en redes sociales entre Jorge del Castillo y Mulder.

Campaña digital





¿Cómo hará campaña un partido acostumbrado a los mítines, convocatorias y las movilizaciones en épocas de pandemia? Mulder señala que se van a mantener algunas actividades como las pintas, colocación de paneles y algunas marchas con poca gente, “muy estilo relámpago”.

El resto será a través de videos y mensajes –grabados con sus celulares– que introduzcan en sus redes sociales. La pauta en redes puede resultar elevada, hasta medio millón de soles, según informó este Diario. Pero el plan al que apelarán es a que cada candidato pueda expandir el mensaje. “La publicidad en medios va a ser muy marginal, nosotros no vamos a recibir dinero público”, dice Mulder.

En abril, como parte del balance de la derrota electoral de enero, el presidente de la Comisión Política del Apra dijo: “Hemos considerado que lo que ocurrió el 30 de setiembre fue un golpe de Estado, y tenemos una posición en el sentido que el actual gobierno surge de una interpretación antojadiza de la Constitución. Ese discurso, hay que reconocerlo, no lo comparte la mayoría de ciudadanos. Fue un discurso marginal”.

Ahora, ellos consideran que las denuncias contra el presidente Martín Vizcarra les han dado la razón a las imputaciones que hacían en el Congreso pasado. Por ello, los ejes de campaña serán, de un lado, “la defensa irrestricta del sistema democrático para señalar que lo que está viviendo el Perú hoy no es una democracia, es una dictadura”, señala Mulder.

En relación a la pandemia, sus mensajes irán orientados hacia el sector informal, para que se incorporen a la vida pública mediante el pago de impuestos con normas muy sencillas y que les permita tener acceso a créditos; y a los trabajadores formales, para fortalecer la negociación colectiva en busca de mejoras salariales.

Uno de los grandes retos en el mediano plazo será la participación de la militancia en las elecciones internas. Si bien va a jugar a su favor que el proceso va a ser publicitado y organizado por la ONPE con presupuesto público, el miedo al COVID-19 es un factor que puede menguar la votación de algunos candidatos.

VIDEO RELACIONADO:

Presidente Vizcarra: "Hay muchos intereses para sacar a Vizcarra del Gobierno " 18/10/2020