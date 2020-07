La Comisión de Constitución del Congreso debatió el miércoles un predictamen que planteaba cambiar las reglas de las elecciones de candidatos. En concreto, proponía que ellos debían acreditar, al menos, 6 meses de afiliación a la organización política antes del proceso interno. Sin embargo, el texto fue rechazado por siete de nueve bancadas y el presidente de dicho grupo de trabajo, Omar Chehade, anunció que se presentará una nueva fórmula para la sesión del martes 4 de agosto.

El cuestionado predictamen contemplaba que:

Los candidatos en las elecciones internas deben tener, al menos, 6 meses de afiliación a la organización política por la que deseen postular con anterioridad a la fecha de realización de las mismas. Dicha afiliación debe estar registrada en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición.

por la que deseen postular con anterioridad a la fecha de realización de las mismas. Dicha afiliación debe estar registrada en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. En el caso de las organizaciones políticas inscritas en el año 2020, los candidatos en las elecciones internas deben encontrarse en la relación de afiliados presentada por la organización política en su solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De aprobarse estos cambios en la norma electoral, los candidatos de partidos políticos inscritos tendrían que haber inscrito su afiliación, como máximo, en mayo. Por su parte, las nuevas agrupaciones políticas que se inscriban hasta el 30 de setiembre, no estarían obligadas a presentar esta afiliación.

Ante las críticas de distintos sectores a la propuesta, Chehade emitió anoche un comunicado para señalar que están elaborando “un dictamen que equipare inscripciones nuevas con afiliaciones para postular”, que será puesto a debate en la sesión del 4 de agosto. Esto, según dijo, para “garantizar la mayor participación en las elecciones generales del 2021, pero también el mayor fortalecimiento de los partidos políticos”

Comunicado emitido el jueves por la comisión.

¿La propuesta que se debatió el miércoles afecta al derecho a la participación política, bloquea a determinados candidatos o evita la improvisación? Expertos en materia electoral consultados por El Comercio advirtieron que el texto afecta el principio de seguridad jurídica y mella en la competencia política.

José Tello: “Con un proceso convocado, es afectar la seguridad jurídica”

José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, consideró que una modificación de esta magnitud acarrearía complicaciones porque las elecciones 2021 ya fueron convocadas por el presidente de la República el pasado 9 de julio. Por ende, no se podrían hacer cambios que tengan que ver con requisitos e impedimentos. Advirtió que, por el contrario, de hallar apoyo en la comisión y el pleno, esta norma bloquearía la participación política.

“[El congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución] parece que piensa que no están convocadas las elecciones, pero con un proceso convocado es afectar la seguridad jurídica, el debido proceso garantizado en la Constitución”, advirtió Tello.

Además, debido a que el debate de este predictamen ha sido postergado hasta agosto, para entonces se tendría cerca de un mes de haber sido convocadas las elecciones 2021. “Cada vez que sigue avanzando el proceso vamos a tener problemas de legitimidad del mismo”, comentó Tello

Señaló también que una de las interpretaciones es un ánimo por entrampar la participación de nuevos políticos. “A mi entender, Omar Chehade ha hecho una alusión implícita de determinados potenciales candidatos y eso no está bien”, dijo.

Iván Lanegra: " Se estaría introduciendo un requisito de imposible cumplimiento”

Por su parte, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, advirtió que con las modificaciones que se evaluaron en la comisión sobre el tiempo de afiliación se estaría “introduciendo un requisito de imposible cumplimiento, salvo para quienes encajan en el supuesto” de haber estado afiliados en partidos políticos inscritos.

Por ello, los cambios podrían originar un bloqueo a personas que en este momento desconocen las reglas finales del proceso electoral del próximo año. “Lo serio es que estamos todavía discutiendo las reglas, y si le pones algo que no puede cumplir de todas maneras, descartas a un grupo de candidatos”, dijo.

Lanegra refirió que el impacto recaería en las personas que, al no estar afiliadas como mínimo 6 meses a partidos inscritos, el camino que les quedaría es buscar una agrupación nueva para inscribirse.

Por ejemplo, estos podrían ser los casos de personas que tienen alta intención de voto en las últimas encuestas, como el alcalde de La Victoria, George Forsyth; el ex primer ministro Salvador del Solar, y el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú), pero no cumplirían con el tiempo mínimo de afiliación a partidos políticos.

Además, consideró que los cambios deberían darse en un tiempo prudente para la adaptación de los partidos políticos a las nuevas normas.

“Lo que puede generar es reducir la competencia política. Cuando decíamos que no pueden postular las personas que tengan sentencias, tiene que haber una racionalidad de excepción. Cualquier tipo de restricción tiene que ser excepcional, sólida, que establezca esa necesidad. La antigüedad puede establecerse como límite, pero tienes que darle tiempo a los partidos para adaptarse a esa regla. vas a generar una limitación sin base y eso puede afectar la competencia política”, puntualizó Lanegra.

Para el representante de Transparencia, una medida de este tipo sería leída, sin duda, como excluyente para ciertas personas y eso generaría un problema serio. “El objetivo del gabinete [de Pedro Cateriano] es apoyar elecciones justas, libres, seguras; ya se vería mellado si empezamos a dar reglas que reduzcan la competencia en estos momentos”.

Si bien consideró que una norma sobre el tiempo de afiliación es valiosa, esto debe ocurrir en un tiempo y periodo de adecuación a los partidos. “Pero, si estamos en julio y se dice que si no estuviste inscrito en abril no puedes postular, sería irrazonable. Espero que haya sensatez en la comisión porque si vas a dar una regla tiene que ser posible de ser cumplida”, finalizó.

Martín Tanaka: “Da la impresión de que se quieren cancelar algunas candidaturas”

Martín Tanaka, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consideró que si bien el presidente de la comisión refirió que esta norma ya existía y se busca con ella fortalecer a los partidos políticos, las variaciones serían correctas en circunstancias normales.”El problema es que con la emergencia sanitaria el ROP no ha funcionado. Entonces, no ha podido ocurrir lo que en circunstancias normales habría sido razonable”, dijo.

Tanaka, quien integró la Comisión para la Reforma Política, recordó que el Congreso disuelto introdujo una figura que no se había propuesto: diferenciaron las elecciones primarias de las internas y adujeron que los partidos políticos con inscripción tenían derecho a tener una elección interna previa a las primarias.

“Así, se creó esta figura doble de interna y primaria. Ahora, con la pandemia, se suspenden las primarias y quedan solo las internas. Si la primaria iba a ser el mecanismo democrático y estamos eliminando la primaria entonces la interna debería tener el aspecto democrático de elección de candidaturas”, afirmó Tanaka.

La disposición a la que se refiere Martín Tanaka, que estaba prevista en la LEY Nº 30998. Sin embargo, las elecciones primarias fueron suspendidas debido a la pandemia.

Además, Tanaka hizo hincapié en los tiempos que correrían, de ser aprobada la norma, complicarían la posibilidad de ser cumplidos por los partidos políticos.

“El tema son las fechas. A los nuevos se les dice que tendrían hasta setiembre, pero esta ley se aprobaría en agosto o setiembre recién. Mi impresión es que va a ser extremadamente difícil o imposible que un partido político se inscriba para las elecciones. Simplemente no va a ser posible. Entonces, en realidad que se inscriban partidos nuevos es prácticamente imposible. Uno tiene a un conjunto de personajes que estaban intentado inscribir sus partidos, pero por razones de la pandemia no lo han podido hacer”, dijo Tanaka. Sumado a esto, los candidatos tampoco podrían postular con una agrupación inscrita porque necesitarían el requisito de 6 meses de afiliación. “Da la impresión de que se quieren cancelar algunas candidaturas”, finalizó Tanaka.

Jorge Jáuregui: “Por decreto no se crea un sistema de partidos. Lo que hay es una voluntad de achicar la cancha”

Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral, advirtió que las reformas y cambio a las reglas del proceso electoral deberían ser hechas en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, si se ha establecido suspender las elecciones primarias, mantener la exigencia de seis meses de afiliación no alinearía con la coyuntura actual. Esto debido a que los partidos no han podido actualizar sus padrones por la pandemia, como también lo expresó Martín Tanaka.

Para Jáuregui, incluso lo que disponía la Ley 30998 [ver imagen], no se condice con que en el Perú no hay ni se ha tenido partidos políticos institucionalizados. “En el caso peruano no hay partidos de alta institucionalidad, de modo que exigir seis meses o un año es un contrasentido, es solo una barrera a candidaturas que se han voceado”, dijo. Por lo tanto, para estas opciones habría un bloqueo.

“Actualmente, las bancadas han tendido a flexibilizar el tema de las primarias. Si se ha acotado, por qué establecer esta barrera de seis meses, con lo cual quedaría reducida la competencia electoral. Tengo la sensación que aquí hay una voluntad de hacer un bloqueo, lo cual es peligroso”, comentó.

Comentó que el impacto de una modificación de este tipo se vería en la reducción de la competencia electoral al 2021. “¿Qué partidos tienen candidatos ya afiliados? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, pero qué pasa con otras candidaturas. Si lo que se busca son elecciones libres, el principio básico es competitividad y libertad electoral”, agregó.

Finalmente, consideró que la lectura hecha por el congresista Chehade es sesgada. “Salvo algunos partidos con afiliaciones permanentes, no hay otros con militantes permanentes. La evidencia demuestra que los países que han logrado partidos de alta institucionalidad son partidos a los que les ha tomado por lo menos medio siglo. Por decreto no se crea un sistema de partidos. Lo que hay es una voluntad de achicar la cancha”, mencionó.

¿Que debería tener un nuevo predictamen?

Luego del comunicado emitido por la Comisión de Constitución, José Tello indicó a El Comercio que si se elaborará un nuevo predictamen, este debería “sí o sí” eliminar el requisito de los 6 meses de afiliación. “No tiene asidero con un proceso convocado. Debería eliminarlo completamente”, incidió.

“Cuando se dio la normatividad para el proceso de elecciones primarias ocurrió que se establecieron los 6 meses antes de las primarias, luego esta disposición final fue dejada sin efecto y se suspendieron las disposiciones transitorias [debido a la pandemia, las elecciones primarias fueron suspendidas]. El criterio me parece sensato de regular las elecciones internas, pero hoy en día no hay un plazo porque al eliminarse todo lo de primarias no hay plazo”, exclamó.

Añadió que el predictamen debería también esclarecer que las elecciones internas se realicen bajo el mecanismo un militante, un voto y no por delegados. “Si lo hacen los dirigentes que eligen a los delegados, ya habría una manipulación por parte de una elite política, de la estructura orgánica del partido”, dijo.

Mientras que Jorge Jáuregui consideró que “el parámetro que debe establecerse es dar las facilidades para que las personas puedan participar. Hay una suerte de vacío, porque no se ha resuelto hasta cuándo pueden inscribirse agrupaciones políticas o alianzas”.

“Las internas deben ser un mecanismo que todos los afiliados participen en esa elección”, agregó.

“No debería establecerse un tiempo o criterios de afiliación porque hoy con la pandemia los aspectos positivos que podría haber implicado esta ley era positivo, pero hoy sería una locura establecerlo”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Cateriano dijo que Martín Vizcarra es quien define las políticas del Gobierno, y no él. (TV Pe