El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, admitió este miércoles, en declaraciones a los periodistas en el Cusco, que se ha vacunado contra el COVID-19 en un reciente viaje a Estados Unidos. Mientras se especulaba sobre el tema en redes sociales, El Comercio había consultado a otros postulantes a Palacio de Gobierno sobre su disposición de inmunizarse en este momento.

El postulante de Acción Popular, Yonhy Lescano, rechazó la posibilidad de vacunarse antes que le corresponda en el país: “No me vacunaría. Hay mucha gente que necesita más que yo”, respondió en pleno recorrido de campaña a Arequipa.

Por su parte, el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, precisó que no se le ha ofrecido ninguna dosis y que tampoco la consideraría. “No he tenido [ofrecimientos] y no accedería. Me vacunaré en Perú cuando toque mi turno. Hay que respetar a los peruanos que necesitan vacunarse antes que uno. Enfermeras, ancianos, médicos, policías…”, declaró.

George Forsyth, de Victoria Nacional, también nos respondió en el mismo sentido. “No me han ofrecido vacunarme ni acá ni en el extranjero. No lo aceptaría. Sería una locura. Todos debemos respetar el orden de prioridad establecido por las autoridades. Estoy en contra de los privilegios o de sacar provecho. La vacuna hoy es sinónimo de vida. Sería una bajeza que un candidato se vacune, si uno quiere ser líder, pues se espera al último”, expresó a este Diario desde Sullana.

En entrevista con América Noticias, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se pronunció de esta manera: “Yo me vacunaré cuando me corresponda con la vacuna que corresponda. No importa la marca, y es importante también dar esa confianza a los ciudadanos para que sigamos con el proceso de vacunación”.

Aquí la declaraciones del candidato Hernando de Soto:

También buscamos la precisión de la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, quien se encuentra de gira en Pucallpa. Su jefa de plan de gobierno, Anahí Durand, nos comunicó en representación suya que “no se ha vacunado” y que “solo se vacunará cuando le corresponda su turno, como cualquier peruano o peruana”.

En el caso de César Acuña, de Alianza para el Progreso, su jefe de prensa resaltó que el candidato ha firmado una declaración jurada y que mantiene el compromiso de no acceder a la fórmula. “No se ha vacunado. Ha firmado una declaración jurada. Se vacunará al final de todos los peruanos”, dijo su comunicador.

Alberto Beingolea, candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano, también rechazó cualquier posibilidad de vacunarse antes de su turno. “No me he vacunado. Supongo que tendré la oportunidad cuando corresponda. Tampoco se me ha ofrecido vacunarme [en el Perú o en el extranjero]”, declaró a El Comercio desde Iquitos.

En consulta sobre Daniel Salaverry, quien postula por Somos Perú, su asesor de prensa nos manifestó que “no le han ofrecido vacunarse ni se ha vacunado” y que “se vacunará cuando sea su turno”.

También trasladamos la consulta al candidato Julio Guzmán, del Partido Morado, quien se encuentra en Huancayo. “No me he vacunado antes ni ahora. Tampoco me han ofrecido la vacuna ni aquí ni en el extranjero. La vacunas deben ir primero a los profesionales de primera línea, adultos mayores y la población vulnerable. Esperaré el turno que me toque dentro de plan de vacunación”, remarcó. Como se recuerda, Guzmán se infectó de COVID-19 en enero pasado.

