La historiadora Carmen Mc Evoy Carreras se incorporó como miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) para las elecciones generales del 2021, durante una sesión virtual llevada a cabo este viernes.

De esta manera, Mc Evoy, quien figuraba como accesitaria de los miembros titulares de dicho tribunal, reemplaza a Oswaldo Hundskopf, quien renunció al cargo por motivos personales, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Es magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y por la University of California; también posee un doctorado en este último centro de estudios sobre historia de América Latina. Actualmente es profesora principal de The University of The South.

Durante su trayectoria, recibió numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en historia peruana (1999), la prestigiosa John Simon Guggenheim Fellowship (2002), la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima (2011) y una similar de la ciudad de La Punta (2011).

Las personalidades que integran esta instancia ética, encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas en el PEE de las presentes elecciones, fueron propuestas por el JNE y aprobadas por los partidos.

Así, el Tribunal de Honor queda compuesto por: Delia Revoredo Marsano, quien lo preside, Gastón Soto Vallenas, Tarcila Rivera Sea, Susana Baca y Carmen Mc Evoy.

