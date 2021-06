Conforme a los criterios de Saber más

Estas elecciones 2021 han estado marcadas por una muy baja participación electoral, en medio de un escenario de pandemia y desafección política. El pasado 11 de abril, casi el 30% de peruanos no acudió a las urnas, superando cifras de las últimas décadas. En la segunda vuelta, al 92.92% de actas contabilizadas por la ONPE, el ausentismo se reduce a un 23%.

Es la primera vez, en al menos los últimos 20 años, que la segunda vuelta muestra mayor participación. Las variaciones suelen ser cercanas al 1%, pero siempre con menor asistencia cuando se trata de elegir entre las últimas dos opciones presidenciales. Esta vez se ha visto un aumento de más de 6% entre la primera vuelta y el balotaje.

Proceso Electoral Primera Vuelta Segunda Vuelta Diferencia 2001 17.72% 18.63% 0.91% 2006 11.29% 12.29% 1.00% 2011 16.29% 17.46% 1.17% 2016 18.20% 19.91% 1.71% 2021* 29.95% 23.67% -6.28%

*al 92.82% de las actas contabilizadas

La primera vuelta se llevó a cabo en un momento crítico de la pandemia, en Perú y en muchas partes del mundo. Restricciones en países como Chile y Venezuela impidieron que un gran grupo de peruanos en el extranjero emitan su voto, y el temor al contagio contribuyó a reducir la participación. También hubo una alta desafección política, que ayuda a explicar las cifras de ausentismo.

El politólogo Mauricio Zavaleta considera que dicho incremento se debe a la manera en la que se polarizó la campaña. No obstante, afirma que los sectores movilizados no generaron un aumento muy significativo en la participación total.

“Ha habido una búsqueda de movilizar a los sectores para que se derrote a Castillo, desde el fujimorismo y sus aliados en segunda vuelta, pero a quienes han generado más incentivos para movilizarse no es en realidad un electorado muy grande. Me parece que es un fenómeno que estuvo entre el A, B y cierta parte del C”, explica Zavaleta.

En general, las regiones del sur del país son las que muestran mayor participación en esta jornada. Puno, Ica y Arequipa lideran la tabla con cifras cercanas al 80% de electores que emitieron un voto. Mientras, las regiones de Amazonas (66%), Loreto (69%) y Cajamarca (69%) se ubican en la cola.

Todas las regiones muestran un aumento en la participación de sus electores. Piura y Loreto es donde se muestra un cambio más significativo: el primero reduce su ausentismo en casi 10 puntos porcentuales, hasta un 23%, y el segundo lo reduce en 8 puntos, llegando a 30%.

Por otro lado, Huánuco, Arequipa y Puno es donde se muestra menos variación. Mientras el primero se mantiene en niveles altos de ausentismo, las regiones del sur continúan con una alta participación.

Al respecto, Zavaleta considera que esto se explica por las condiciones de cada región. “Son las regiones que se han beneficiado más del boom agroexportador, de una conexión con los mercados internacionales. Me parece que los incentivos, sobre todo pensando en una campaña que ha buscado movilizar sobre la base del temor de que tu propiedad pueda ser afectada, eso tiene una tierra más fértil en Piura, que en Puno”, comenta.

A nivel nacional, entre las provincias con más de 100,000 electores, fueron 14 las que superaron el 30% de ausentismo en la primera vuelta. De estas, tres se ubicaron en Cajamarca, tres en Piura y otras dos en Junín. Esta vez, solo 6 provincias alcanzan estas cifras. Tres de ellas son las mismas de Cajamarca en primera vuelta: San Ignacio, Jaén, y Chota, provincia de Pedro Castillo.

– En la capital –

El ausentismo en la ciudad de Lima y en el Callao bordea el 20%, ubicándose entre las provincias con mayor participación. En comparación con la primera vuelta, esto muestra una participación mayor en 5 puntos porcentuales.

Observando los distritos de la capital, ninguno supera el 30% de ausentismo. Mientras, el escrutinio del 11 de abril mostró que La Molina, Surco, y Miraflores, distritos con más de 100,000 electores hábiles, alcanzaron entre 31% y 38% de electores que no se presentaron a votar.

A pesar del aumento de participación, hay una continuidad que muestra cómo distritos con mayor poder adquisitivo acuden menos a las urnas. Según Zavaleta, históricamente los distritos que más ausentismo muestran son los más pudientes y los más pobres, pero por razones distintas. A los primeros no les afecta el pago de la multa, mientras que los segundos se enfrentan a costos más altos para llegar a su centro de votación.

“En el caso de Miraflores, hay electores que pueden pagar la multa y no votar, y eso no les va a afectar demasiado. El tema es que justamente se ha movilizado a estos electores sobre la base que el candidato se percibe mucho a la izquierda (...) Me parece que ha sido una movilización significativa, probablemente si no hubieses tenido a Castillo al frente no hubieses tenido la variación de ahora”, explica el politólogo.

Al otro lado de la tabla, los distritos de Comas (82%), San Juan de Miraflores (82%), y Villa el Salvador (84%) muestran los niveles más altos de participación en la capital.

Ausentismo en el exterior

