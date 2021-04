Las Elecciones Generales 2021 se realizan este 11 de abril y serán más de 25 millones de peruanos los que acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, vicepresidentes, congresistas e integrantes del Parlamento Andino. No obstante como cada jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer las multas que serán impuestas a las personas por no ir a votar o no cumplir con la función de ser miembro de mesa.

Primero recordar que en el país la participación en los comicios es obligatoria para todo ciudadano a partir de los 18 años. En el caso de los mayores de 70 años la votación es facultativa, lo que implica que pueden acudir a votar, pero si no cumplen con el deber cívico electoral no pagan la multa por omisión al sufragio.

Ahora con plena segunda ola del nuevo coronavirus en el país, la ONPE implementó siete protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, en cumplimiento de las medidas para cumplir con esta jornada electoral de manera segura.

La jornada electoral del 11 de abril se realizará bajo estrictos protocolos para evitar la propagación del COVID-19. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)





Pese a esto, los ciudadanos que no cumplen con ir a votar y otros que han sido elegidos miembros de mesa, pero no cumplen con este encargo, deberán asumir el pago de una multa. Esta también aplicará para quienes se nieguen a reemplazar a los miembros de mesa que se encuentren ausentes.

¿A cuánto ascienden las multas?

El monto de la multa por omisión al sufragio varía en función de si el elector es considerado No Pobre, Pobre o Pobre Extremo, de acuerdo al lugar del domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las multas electorales para el 2021 están clasificadas en la Ley N°28859, de la siguiente forma:

Por no votar

S/88.00: si no acudes a votar y vives en un distrito clasificado como ‘No Pobre’ por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

si no acudes a votar y vives en un distrito clasificado como ‘No Pobre’ por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). S/44.00: si no votas y vives en un distrito clasificado como ‘Pobre’ por el INEI.

si no votas y vives en un distrito clasificado como ‘Pobre’ por el INEI. S/22.00: si no votas y vives en un distrito clasificado como ‘Pobre extremo’ por el INEI.

Por no cumplir como miembro de mesa

S/220.00: por no cumplir la función de miembro de mesa.

por no cumplir la función de miembro de mesa. S/220.00: por negarte a conformar la mesa electoral.

Elecciones 2021: infórmate sobre las multas por no participar en el proceso electoral

Si no cumpliste con ser miembro de mesa y adicionalmente no participaste en las elecciones, corresponderá el pago de la multa por ambas omisiones, de acuerdo a la información difundida por la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) en su página web.

Los electores que no cumplan con ejercer como miembros de mesa pagarán una multa de S/220. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

¿Qué ocurre si no pagas la multa?

Si no pagas una multa electoral, como ciudadano estarás impedido de lo siguiente:

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/u obtener brevete.

Si no pagas tu multa, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias y otros.

¿Cómo saber si tengo multa?

Si quieres conocer si es que tienes alguna multa por no ir a votar o no ser miembro de mesa pendiente de pago, puedes hacer los siguientes pasos en el portal oficial del JNE:

Paso 1: Ingresa al link: https://multas.jne.gob.pe/login

Ingresa al link: Paso 2: Te pedirán tu número de DNI y el código que te muestra en el cuadro inferior.

Te pedirán tu número de DNI y el código que te muestra en el cuadro inferior. Paso 3: Da clic en Consultar y obtendrás el resultado.

Pago de las multas

Las multas se pueden pagar a través de la plataforma Págalo.pe., en las agencias del Banco de la Nación o en la oficina del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima, con tarjeta visa o efectivo.

Recuerda que el pago de las multas no es personal y cualquiera puede pagar tu deuda, brindando tu número de DNI.

